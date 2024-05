Cancella i tuoi dati dal Web con Incogni (sconto 50%)

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma le realtà del mondo online sanno molto (forse troppo) di noi, sul nostro conto: cancella i tuoi dati dal Web con la soluzione di Incogni, oggi in sconto del 50% per chi sceglie l’abbonamento annuale. Così facendo, si tutela la propria privacy, mettendosi al sicuro anche da potenziali truffe, campagne di phishing e furti d’identità. Vediamo di cosa si tratta, a cosa serve e perché conviene, soprattutto con la promozione in corso.

Incogni elimina i tuoi dati online: l’offerta

La rimozione delle informazioni avviene sia dai motori di ricerca che dagli archivi dei tanti broker che le raccolgono con finalità di marketing, spesso con l’obiettivo di cederle a terze parti che le utilizzeranno poi per organizzare campagne pubblicitarie mirate. Si può contare su una procedura del tutto automatizzata e, in ogni momento, è possibile consultare lo stato di avanzamento delle richieste di eliminazione. Invitiamo a consultare la pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli della promozione relativa all’Individual Plan.

In alternativa è possibile attivare il piano mensile, rinunciando però allo sconto. Inoltre, per chi vuol condividere il servizio con famigliari o amici, c’è il Family & Friend Plan per un massimo di cinque persona: anche in questo caso è disponibile un’offerta -50%.

Incogni è una soluzione proposta da Nord Security, la stessa realtà che propone NordVPN e altri strumenti come NordLayer, NordPass, NordStellar e NordLicker per la tutela e la gestione di privacy e dati. Visita il sito ufficiale per saperne di più. Grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati c’è la possibilità di chiedere un rimborso completo della spesa entro i primi 30 giorni dall’attivazione.