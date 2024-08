Protezione TOTALE dal furto dati informatici con Incogni

Scegli la protezione totale dal furto dati informatici per proteggere le tue informazioni sensibili grazie a Incogni. Se non ne hai ancora sentito parlare o non lo conosci bene, questo tool è la soluzione perfetta per riappropriarti della tua privacy online. Prendine il controllo oggi stesso! In questo momento puoi beneficiare del 50% di sconto.

Una volta effettuata l’iscrizione a questo servizio ottieni benefici incredibili per la tua tranquillità online e telefonica. Infatti, vedrai fin da subito una riduzione notevole delle chiamate spam, chiamate automatiche e truffe. Puoi dire basta alle telefonate spam e alle email phishing.

Inoltre, meno dati personali sul web a disposizione di tutti, minore esposizione agli attacchi informatici come truffe, attacchi di phishing mirati e furto di identità. Assisterai anche a una riduzione dei rischi finanziari perché le tue informazioni di base rimarranno sempre riservate e inaccessibili grazie a Incogni specializzati nella protezione totale dal furto dei dati informatici.

Protezione furto dei dati informatici: come funziona Incogni

Incogni è un tool per la protezione dal furto dei dati informatici personali semplice e intuitivo. Tu non devi fare niente se non ottenere l’abbonamento. Riappropriati della tua privacy. Prendine il controllo oggi stesso! Una volta attivo il servizio ecco come funziona:

inizia la scansione analizzando le persone e cercando nei siti le tue informazioni personali inviando poi richieste di rimozione quando vengono trovate; vengono inviate le prime richieste di rimozione automatica a tutti i broker di dati coperti e viene controllato che non rimandano record nei loro database; vengono inviate richieste a ripetizione così che i broker di dati e i siti di ricerca non possano raccogliere e vendere altre informazioni; vengono rintracciati e aggiunti continuamente nuovi broker di dati all’elenco di Incogni per mantenere un livello di protezione elevato contro il furto dei tuoi dati informatici.