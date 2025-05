Antivirus McAfee all'80% di sconto su Amazon

Cosa stai aspettando? Grazie all’offerta di Amazon, oggi acquisti l’incredibile Antivirus McAfee a un prezzo stracciato. Con l’80% di sconto ottieni tutta la suite di protezione per 5 dispositivi e fino a 15 mesi di abbonamento. Niente male vero? Ottienilo a soli 19,99 euro, invece di 99,99 euro.

Grazie a questa incredibile promozione ottieni 12 mesi di abbonamento più altri 3 mesi gratis in regalo. Si tratta di un’esclusiva Amazon per la sicurezza e l’ottimizzazione dei tuoi dispositivi. Devi essere veloce perché sta andando a ruba e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Tra l’altro, questa è la versione digitale. Quindi non devi aspettare che ti venga consegnato il pacco fisicamente. Una volta concluso l’ordine e confermato il pagamento, la chiave di attivazione ti arriverà via email direttamente al tuo indirizzo collegato all’account di Amazon.

Antivirus McAfee: solo 19,99€ per una protezione totale

Con l’ottimo Antivirus McAfee in offerta speciale a soli 19,99 euro su Amazon hai una suite completa per la protezione e l’ottimizzazione dei tuoi dispositivi. Attivala su 5 dispositivi contemporaneamente. L’abbonamento è valido 15 mesi grazie ai 3 mesi in regalo, esclusiva per i soli clienti di Amazon.

Questo servizio include una protezione antivirus in tempo reale, capace di scovare e proteggere da qualsiasi minaccia, reale o presunta, anche emergente. Inoltre, è anche dotato di un sistema in grado di rilevare le frodi inviate tramite SMS, così eviti di cadere nella trappola dello smishing, oggi truffa molto diffusa. Ma non è tutto. Infatti, McAfee offre anche il monitoraggio dell’identità.

Oltre a ciò hai anche una VPN sicura che assicura la tua privacy ogni volta che i tuoi dispositivi sono connessi. Grazie alla crittografia di livello militare, ottieni una navigazione completamente anonima. In questo modo eviti che qualcuno possa risalire alla tua identità e rubarti i dettagli di pagamento quando acquisti online. Acquistalo ora a soli 19,99 euro.