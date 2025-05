Attacchi spyware: Apple invia altre notifiche

Continua lo spionaggio dei governi con i vari spyware in commercio. Apple ha inviato altre notifiche nelle ultime settimane per avvisare gli utenti del pericolo. Due vittime hanno confermato di essere diventati i “bersagli”. Una di esse è il giornalista Ciro Pellegrino di Fanpage. L’altra è Eva Vlaardingerbroek, attivista olandese.

Altre due vittime di spionaggio

All’inizio di febbraio, WhatsApp aveva avvisato circa 90 persone di un’attività di spionaggio in corso. Tra quelle che hanno confermato la ricezione della notifica c’era Francesco Cancellato (giornalista e direttore di Fanpage). Come hanno successivamente scoperto i ricercatori di Citizen Lab, l’attacco è stato effettuato con lo spyware Graphite di Paragon Solutions sfruttando una vulnerabilità di WhatsApp.

Ciro Pellegrino è quindi il secondo giornalista di Fanpage preso di mira da ignoti spioni. Stavolta l’avviso è arrivato da Apple tramite email e SMS. L’azienda di Cupertino scrive che ha rilevato un attacco spyware mercenario contro l’iPhone del giornalista. Non viene specificato il nome dello spyware, ma Pellegrino sospetta che sia Graphite. Ovviamente non sono noti né l’autore dell’attacco, né il motivo.

La stessa notifica è stata ricevuta il 29 aprile da Eva Vlaardingerbroek. Apple descrive il funzionamento di questo tipo di spyware, evidenziando che alcuni di essi non richiedono l’interazione dell’utente (zero-click). L’azienda californiana aggiunge inoltre che la notifica è stata inviata agli utenti in 100 paesi, quindi sembra una campagna di spionaggio su larga scala.

Nel messaggio ci sono alcuni utili consigli di Apple per ridurre i rischi. È preferibile attivare il Lockdown Mode (Modalità isolamento in italiano) che offre una maggiore protezione limitando le funzionalità delle app, come il blocco di allegati e link. Viene inoltre suggerita l’installazione dell’ultima versione di iOS (18.4.1).