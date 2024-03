Cancella i tuoi dati personali dal web con il servizio premium Incogni (50% di sconto)

Nella società in cui viviamo, dove ogni persona è connessa online, i dati rivestono lo stesso ruolo che fino a qualche tempo fa era esercitato dal petrolio. Il mercato intorno ai dati personali degli utenti è tale che sono nate delle aziende apposite – broker di dati – per trarre profitto dalla vendita a terza parti delle informazioni che le persone inconsapevolmente o meno lasciano quando navigano in rete, con tutte le conseguenze del caso.

Richiedere la loro rimozione non è semplice, almeno se si agisce in autonomia. Il discorso cambia invece se ci si affida a un servizio progettato appositamente per cancellare i dati personali dal web: Incogni, servizio premium degli sviluppatori di Surfshark (pluripremiata VPN), oggi disponibile con il 50% di sconto.

Usa Incogni per proteggere i tuoi dati personali

La vera rivoluzione di Incogni sta nelle tempistiche relative alla rimozione dei propri dati dai database dei broker, rispetto ai mesi o anni che venivano impiegati prima.

Ecco in che modo Incogni tutela la privacy online dei suoi iscritti:

Contatta i data broker presenti nella sua lista (anche quelli che operano in Europa secondo il GDPR) e richiede loro di cancellare i dati. Dopo la cancellazione dei dati, effettua nuovi controlli periodici per avere la certezza che i broker non abbiano aggiunto ai loro database nuovi o vecchi dati. In caso di rifiuto, si mette in contatto con le agenzie per la protezione dei consumatori, affinché i diritti di privacy degli utenti siano rispettati.

In queste ore il piano annuale di Incogni è in offerta a 6,49 dollari al mese invece di 12,98 euro, per effetto del 50% di sconto.