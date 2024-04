Password al sicuro con l’offerta NordPass: costo a meno di 2 euro al mese

Sei sicuro delle password che usi per accedere a conti online, carte di credito o semplici piattaforme? Oppure ne usi una soltanto per accedere ovunque? Male! La protezione degli account con password univoche e complesse è fondamentale per scongiurare il rischio di intrusioni e furti di dati. Se lo fai perché non ti va di gestire tante password annotandole, vuol dire che non hai mai sentito nominare NordPass Premium e la sua offerta.

Parliamo di un password manager sviluppato dagli stessi creatori di NordVPN, che ha di recente lanciato una promo imperdibile: abbonamento a soli 1,69 euro al mese per i primi due anni.

Offerta NordPass: abbonamento biennale a soli 1,69 euro al mese

Vediamo quali funzionalità ti offre NordPass:

Archiviazione illimitata di password e passkey: salva tutte le tue credenziali in modo sicuro, senza limiti di numero.

Compilazione automatica: accedi ai tuoi account con un semplice clic, senza dover digitare manualmente le password.

accedi ai tuoi account con un semplice clic, senza dover digitare manualmente le password. Generatore di password complesse: crea password univoche e robuste per ogni account.

crea password univoche e robuste per ogni account. Identificazione di password deboli: individua le password obsolete o riutilizzate e sostituiscile con nuove e sicure.

individua le password obsolete o riutilizzate e sostituiscile con nuove e sicure. Autenticazione a due fattori: aggiungi un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account.

aggiungi un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account. Riconoscimento biometrico: accedi ai tuoi dati con la tua impronta digitale o il riconoscimento facciale.

accedi ai tuoi dati con la tua impronta digitale o il riconoscimento facciale. Sincronizzazione multi-piattaforma: accedi alle tue password da qualsiasi dispositivo, sempre e ovunque.

La promo attuale su NordPass Premium rende completa la sicurezza delle tue password. Con un pagamento anticipato di soli 35 euro, potrai usufruire del servizio per ben 24 mesi, a meno di 2 euro al mese. Inoltre, hai anche la garanzia di rimborso di 30 giorni, nel caso in cui il servizio non soddisfa le tue aspettative.

Non continuare a rischiare di compromettere la sicurezza dei tuoi account online. Approfitta subito dell’offerta su NordPass Premium. Clicca sul bottone qui sotto e abbonati!