Cancellati dal web con Incogni: 55% di sconto per il Black Friday

Incogni è un servizio innovativo che mette un freno all’invadenza dei data broker e garantisce la sicurezza dei tuoi dati personali. E oggi hai l’opportunità di ottenerlo con uno sconto del 55% sul piano annuale, che rende questo utile strumento più accessibile che mai.

Cosa fa Incogni, nello specifico? Si tratta di una soluzione completa per proteggere la tua privacy online. Non solo limita l’accesso pubblico alle tue informazioni agendo come una barriera protettiva fra i data broker e i tuoi dati personali, ma riduce anche il rischio di furto d’identità e impedisce la vendita delle tue informazioni, così non possono finire nelle mani sbagliare ed essere utilizzate per fini fraudolenti.

Ecco perché dovresti utilizzare Incogni

Incogni è così importante perché i data broker creano profili ombra che contengono una quantità spaventosa di dettagli personali su di te. Queste informazioni vengono poi utilizzate da truffatori, sconosciuti, compagnie assicurative, banche, aziende e molti altri “attori” per vari scopi – con tutte le conseguenze del caso, che vanno dal furto d’identità alla vendita di dettagli sensibili.

Il funzionamento di Incogni è semplice e intuitivo: dopo aver creato un account e indicato quali dati personali desideri rimuovere. Una volta fatto, la piattaforma contatterà i data broker a tuo nome per richiedere la rimozione dei tuoi dati personali dai loro database. Non dovrai preoccuparti di nulla, perché sarà Incogni a gestire tutto e ad aggiornarti man mano.

Grazie alla promozione in corso, puoi ottenere il piano annuale di Incogni a soli 6,49 dollari al mese, pari a uno sconto del 55%. La piattaforma offre, inoltre, una garanzia di rimborso entro 30 giorni e puoi cancellare il servizio in qualsiasi momento. Inoltre, i tuoi pagamenti saranno sempre sicuri ed encryptati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.