VPN illimitata e molto altro: -73% e gift card da 50€ in omaggio con NordVPN

NordVPN è protagonista di una nuova offerta flash: grazie alla promozione in corso, la migliore VPN sul mercato è ora disponibile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. Da notare anche la possibilità di puntare sul piano Ultimate che, al costo di 2,19 euro in più al mese, include anche 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware. Grazie allo sconto in corso è possibile risparmiare fino al 73%.

Scegliendo una delle versioni di NordVPN con un piano biennale è possibile ricevere una gift card in omaggio, con importo che può arrivare fino a 50 euro, in base al piano scelto. La gift card sarà poi utilizzabile su Amazon e su altri store online molto diffusi in Italia. Per accedere subito all’offerta è possibile accedere al sito ufficiale di NordVPN. Tutte le offerte includono una Garanzia Soddisfatti o Rimborsati di 30 giorni.

NordVPN è in offerta: bastano 3,09 euro al mese

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione VPN con le seguenti caratteristiche:

protezione della crittografia del traffico dati

del traffico dati politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento un network di migliaia di server sparsi in oltre 100 Paesi al mondo

sparsi in oltre 100 Paesi al mondo una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzo della VPN su 10 dispositivi in contemporanea

Con l’offerta in corso, NordVPN ora costa 3,09 euro al mese scegliendo il piano biennale. La versione completa del servizio, che costa 2,19 euro in più al mese, include anche 1 TB in cloud, il password manager oltre al sistema anti-malware.

Scegliendo oggi il piano biennale di NordVPN (a prescindere dalla versione) si riceverà una gift card da utilizzare su uno store partner (c’è anche Amazon). Con il piano base, il valore della gift card è di 10 euro. Con il piano più completo, invece, si riceverà una gift card di 50 euro. Su tutte le versioni c’è una Garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.