La nuova Canon PowerShot PICK non è una fotocamera come tutte le altre del gruppo e lo si capisce fin dal primo sguardo al design: la forma ricorda più quella di un dispositivo per la videosorveglianza con la parte superiore in grado di ruotare fino a 360 gradi per osservare ogni cosa intorno a sé. Il punto di forza è però un altro, integra un sistema di intelligenza artificiale che le permette di acquisire automaticamente le immagini e i video quando rileva qualcosa di interesse, ad esempio qualcuno che sorride.

La fotocamera Canon che fa da sé

L’attivazione può avvenire anche mediante comandi vocali o attraverso un’applicazione mobile come mostrato dal filmato dimostrativo di seguito. Al momento PowerShot PICK è proposta solo in Giappone al prezzo di 40.900 yen, l’equivalente di circa 323 euro. La vendita avviene in un primo momento esclusivamente sulla piattaforma di crowdfunding Makuake (link a fondo articolo).

Il concept, seppur interessante, non mancherà di far storcere il naso a chi ritiene una tecnologia di questo tipo potenzialmente invasiva in termini di privacy: delegare il controllo dell’acquisizione di immagini all’interno dell’ambiente domestico a un’intelligenza artificiale potrebbe innescare timori, ma a conti fatti una videocamera per la sorveglianza di interni funziona in modo non troppo dissimile.

A chi segue le novità del settore il prodotto richiamerà alla mente Google Clips, dispositivo basato sullo stesso principio di funzionamento (ma non in grado di ruotare su se stesso) annunciato nel 2017 dal gruppo di Mountain View e poi abbandonato nell’autunno 2019.