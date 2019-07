106 milioni di clienti (circa 100 negli USA e 6 in Canada) sono stati interessati da un hack che ha colpito Capital One. L’azione è stata scoperta nella giornata del 19 luglio e resa nota pubblicamente oggi, con una nota del Dipartimento di Giustizia statunitense e un comunicato comparso sul sito ufficiale della holding bancaria. La responsabilità è già stata attribuita.

Hack Capital One: 106 milioni i colpiti

Le informazioni sottratte riguardano le richieste effettuate tra il 2005 e il 2019 relative alle carte di credito. Rubati inoltre i dati inerenti circa 140.000 SSN (Social Security Number), un milione di Social Insurance Number canadesi e 80.000 coordinate dei conti correnti connessi ai metodi di pagamento. Nel database trafugato con un’operazione eseguita il 22 e 23 marzo 2019 con tutta probabilità anche nomi, cognomi, indirizzi, codici postali, numeri di telefono, email, date di nascita e dettagli di natura finanziaria come stipendi, limiti di spesa, bilanci, cronologia delle transazioni e altro ancora.

If you want to learn more about the Capital One cyber incident, please visit https://t.co/8jTV9E6Lit — Capital One (@CapitalOne) July 30, 2019

Come detto in apertura, l’indagine condotta ha permesso di risalire a Paige A. Thompson e di attribuirle la responsabilità di quanto accaduto. La donna, 33 anni, è già stata arrestata e una prima udienza sul caso è fissata per la giornata dell’1 agosto. Ingegnere informatico, secondo la stampa d’oltreoceano in passato ha prestato servizio presso un non meglio precisato provider di servizi cloud.

Capital One è venuta a conoscenza della violazione dopo aver ricevuto un messaggio da un utente GitHub che segnalava una conversazione in merito pubblicata a metà giugno sulla piattaforma (screenshot qui sopra). La holding ha così contattato l’FBI risalendo all’origine dell’hack, messo a segno a quanto pare sfruttando un errore di configurazione del firewall posto a difesa dei dati. Nel comunicato del Dipartimento della Difesa si legge che per crimini di questo tipo si rischiano fino a cinque anni di detenzione e una multa da 250.000 dollari. Così Richard D. Fairbank, CEO e Presidente del gruppo, ha commentato la vicenda.