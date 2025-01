Il CAPTCHA a tema DOOM che non sapevi di voler provare

Il CEO di Vercel, uno strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per semplificare la creazione dei siti Web, ha trovato un modo parecchio efficace per sponsorizzare il prodotto, utilizzandolo per realizzare un CAPTCHA ispirato a DOOM. Funziona su computer desktop ed è liberamente accessibile da tutti coloro che desiderano mettere alla prova i propri riflessi (e i propri nervi).

DOOM è ovunque, anche nei CAPTCHA

Il sistema di controllo è ispirato a quello del classico sparatutto in prima persona. I tasti direzionali comandano i movimenti e la barra spaziatrice attiva l’arma. L’obiettivo è quello di uccidere tre mostri.

Va precisato che non si tratta di un’idea del tutto originale: qualcuno ci aveva già provato anni fa, ma con risultati meno convincenti. In questo caso, l’ambiente 3D è stato ricostruito in modo fedele, riprendendo quello del titolo di id Software pubblicato nel 1993. C’è da sperare che nessuno prenda in considerazione l’idea di integrarlo nei propri siti, considerando la difficoltà elevata.

Nel corso degli anni, la creazione degli adattamenti di DOOM in grado di girare sui dispositivi più improbabili è diventata una vera e propria sfida per sviluppatori e maker. Esistono alcuni porting davvero bizzarri. Il più improbabile è forse quello che si è dimostrato in grado di eseguire il gioco su un test di gravidanza.

La storia dei CAPTCHA (in breve)