Caricamenti istantanei con l'SSD NVMe Sabrent Rocket 4.0 scontato di 80 euro

Quello che vogliamo proporti in questo articolo è uno dei migliori SSD NVMe in assoluto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando naturalmente del Sabrent Rocket PCIe 4.0, top di gamma della società che si caratterizza per una grande qualità e capienza, ad un prezzo decisamente conveniente.

SSD NVMe Sabrent Rocket 4.0: caratteristiche tecniche

Nel caso specifico si tratta del taglio da 1TB, decisamente capiente adatto a contenere sia il sistema operativo che tutte le relative applicazioni. L’interfaccia PCIe 4.0 garantisce velocità in lettura e scrittura rispettivamente di 5000MB/s e 4400MB/s, tra le più alte della categoria. Si tratta di velocità circa 10 volte superiori ai tradizionali SSD SATA da 2,5 pollici. Considerando la spinta sul piano prestazionale che già questi ultimi hanno dato rispetto ai dischi magnetici, è facile intuire fin dove è possibile spingersi con questo prodotto. I caricamenti divengono quasi istantanei, tanto per le applicazioni quanto per i videogiochi.

Il disco, infatti, seppur ideale per un utilizzo professionale, risulta perfetto anche per i PC Gaming di fascia alta, che godranno di un boost prestazionale nei videogiochi non da poco. È bene ricordare che, naturalmente, per usufruire di tali prestazioni è indispensabile avere una scheda madre che supporti il protocollo PCIe 4.0 (come i chipset B550 e X570 di AMD). Da non trascurare anche la garanzia di ben 5 anni a dimostrazione dell’affidabilità dei prodotti Sabrent. Dotato di memorie TLC Toshiba ed un controller Phison E16, il Sabrent Rocket 4.0 è senza dubbio uno dei migliori prodotti in assoluto con cui equipaggiare il proprio PC, desktop o laptop che sia.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 32%, il disco è acquistabile su Amazon per soli 169,99 euro per un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino.