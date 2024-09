Caricatore wireless magnetico 2-in-1 in super sconto Amazon con coupon

Su Amazon è disponibile in sconto il caricatore wireless magnetico 2-in-1 del marchio UGREEN ideale per iPhone e AirPods. Applicando il coupon che trovi in pagina puoi risparmiare il 30% e pagarlo soltanto 27,99 euro invece di 39,99. Grazie alla spedizione inclusa con Prime potrai riceverlo subito a casa.

Caricatore wireless 2-in-1: come funziona

Questo accessorio è quello che cercavi per ricaricare contemporaneamente il tuo iPhone e gli AirPods con semplicità e stile. La tecnologia magnetica ti permette di usare senza problemi gli iPhone dalla serie 12 alla 15, garantendo una ricarica wireless stabile fino a 7,5W. La base di ricarica aggiuntiva è utile per ricaricare gli AirPods tramite la loro custodia MagSafe.

Il caricatore riconosce automaticamente il tuo dispositivo, sia esso iPhone o AirPods, e adatta la potenza per offrire la ricarica più rapida e sicura. Puoi utilizzarlo anche con altri dispositivi compatibili con la ricarica wireless Qi.

Il supporto regolabile ti permette di posizionare il tuo iPhone in modalità verticale o orizzontale, rendendolo perfetto anche per guardare video o fare videochiamate mentre il telefono si ricarica e sfruttare la rinnovata modalità stand-by che offre le informazioni essenziali che ti servono.

La struttura in piastra metallica di alta qualità e il guscio in PC ignifugo lo rendono infine estremamente sicuro. È dotato di un chip intelligente che protegge i tuoi dispositivi da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamenti e sovracorrenti. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 27,99 euro invece di 39,99.