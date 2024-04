Caricatore wireless magnetico per auto: SCONTO del 30% IMMEDIATO (coupon)

Mantieni il tuo smartphone sempre carico e facilmente a portata di mano in auto con questo pratico caricatore wireless magnetico 2-in-1. Spuntando il coupon sconto che trovi in pagina puoi risparmiare subito il 30% e pagarlo soltanto 20,99 euro. Con la spedizione Prime lo riceverai subito a casa.

Del marchio Ugreen, specializzata in questo genere di prodotti, il caricatore in questione è una soluzione intelligente e conveniente per ricaricare il tuo iPhone mentre sei in viaggio. La tecnologia MagSafe permette di posizionarlo facilmente e in modo saldo e sicuro offrendo una potenza di ricarica fino a 7,5W o 15W, a seconda del modello del telefono.

La forza magnetica di questo caricatore è infatti impressionante con 18 potenti magneti N52 che assicurano una tenuta stabile anche durante i viaggi più movimentati. Rispetto ai modelli precedenti, è dotato di un nuovo gancio che si adatta facilmente alle prese d’aria orizzontali e verticali dell’auto, offrendo un montaggio sicuro e senza complicazioni.

Inoltre, grazie alla testa a sfera rotante, puoi regolare l’angolo del telefono in modo flessibile per una visualizzazione comoda e ottimale. Inoltre, il design intuitivo consente di posizionare o rimuovere il telefono con una sola mano, rendendo l’uso del caricatore estremamente semplice e pratico.

Un accessorio insomma indispensabile per mantenere il tuo iPhone carico e pronto all’uso durante gli spostamenti in auto: spunta il coupon sconto e completa l’ordine a soli 20,99 euro.