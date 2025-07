Carne, pesce e verdure alla griglia? Ecco la soluzione compatta per l’estate

È estate, tempo di relax da trascorrere anche in compagnia dei propri amici. Vuoi organizzare una grigliata a casa ma non hai lo spazio per un barbecue tradizionale? Nessun problema: con la griglia elettrica Moulinex Optigrill+ GI712D puoi cucinare carne, pesce e verdure in maniera comoda e con il massimo controllo della cottura. La trovi oggi in offerta su Amazon con il 25% di sconto.

3 ragioni per scegliere la griglia elettrica Moulinex Optigrill+ GI712D

Cottura automatica con 6 programmi dedicati

Indicatore visivo del grado di cottura

Piastre antiaderenti removibili e facili da pulire

La griglia che ti avvisa quando la carne è pronta

La griglia elettrica Moulinex Optigrill+ GI712D integra 6 differenti programmi automatici (e una modalità manuale) per offrirti una grande varietà di cottura. Inoltre si tratta di una griglia intelligente che ha un sensore automatico con il quale impostare la cottura al sangue, media o ben cotta. Così da non scontentare nessuno dei tuoi ospiti.

Tra le peculiarità di questa griglia c’è anche la possibilità di impostare automaticamente la temperatura in base alle dimensioni e allo spessore dell’alimento che stai cucinando. E poi una volta terminata la cottura sia le piastre che la vaschetta per la raccolta dei grassi possono essere lavate comodamente in lavastoviglie.

Ideale per chi…

Vuole grigliare tutto l’anno in casa, senza fumo né complicazioni

Cerca uno strumento versatile per cucinare piatti diversi in modo sano e controllato

Apprezza la comodità della cottura automatica con risultati sempre uniformi

Grazie alle sue dimensioni compatte puoi riporla dove vuoi e utilizzarla in ogni occasione per regalarti il gusto della carne, del pesce e delle verdure alla piastra stando comodamente a casa tua. Con l’offerta di oggi hai la possibilità di acquistare la griglia elettrica Moulinex Optigrill+ GI712D a soli 149,99€ approfittando dello sconto del 25%. Non perdere questa occasione.