 Carta Acquisti 2026: requisiti aggiornati per gli 80 euro bimestrali
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Carta Acquisti 2026: requisiti aggiornati per gli 80 euro bimestrali

Carta Acquisti 2026: guida completa ai nuovi requisiti ISEE e di reddito per ricevere il bonus da 80 euro ogni due mesi.
Carta Acquisti 2026: requisiti aggiornati per gli 80 euro bimestrali
Business
Carta Acquisti 2026: guida completa ai nuovi requisiti ISEE e di reddito per ricevere il bonus da 80 euro ogni due mesi.

La Carta Acquisti è una carta prepagata per over 65 e genitori con figli sotto i 3 anni, a patto che il reddito sia basso. Ogni due mesi arrivano 80 euro da usare per fare la spesa, in farmacia, o per pagare le bollette di luce e gas alla posta. Chi ce l’ha ha anche diritto a uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie che aderiscono.

Da gennaio 2026 le soglie di reddito e ISEE per ottenerla sono state ritoccate al rialzo in base all’inflazione. Chi vuole presentare domanda deve usare la nuova modulistica con i limiti aggiornati.

Le nuove soglie ISEE e di reddito per il 2026

I valori cambiano leggermente rispetto all’anno scorso. Ecco i nuovi limiti per ciascuna categoria di beneficiari:

Per i genitori di bambini sotto i 3 anni, il valore massimo dell’ISEE è di 8.230,81 euro. Per i cittadini tra 65 e 70 anni, stessa soglia ISEE di 8.230,81 euro, con un reddito complessivo che non deve superare la stessa cifra. Per gli over 70, la soglia ISEE resta a 8.230,81 euro, ma il limite di reddito sale a 10.974,42 euro.

Chi può richiederla

La Carta Acquisti è destinata a cittadini italiani, cittadini UE, familiari di cittadini italiani o comunitari, stranieri con permesso di soggiorno e rifugiati politici. Bisogna essere iscritti all’Anagrafe e rispettare una serie di vincoli patrimoniali: non essere intestatari di più di un’utenza elettrica domestica, più di un’utenza gas, più di un’auto, e avere un patrimonio mobiliare inferiore a 15.000 euro. Ci sono anche limiti sulle quote di immobili posseduti.

Chi è già in possesso della Carta e mantiene i requisiti non deve fare nulla, l’accredito bimestrale continua in automatico.

Come fare domanda

La richiesta si presenta agli uffici postali, compilando i moduli disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Poste Italiane. All’ufficio postale servono: documento di identità originale con fotocopia e attestazione ISEE valida (o quella provvisoria rilasciata dal CAF).

Se la domanda viene accettata, arriva a casa un invito a recarsi in Posta per il ritiro della carta, insieme al PIN. La carta è completamente gratuita, non si paga alcuna commissione, ma non è abilitata al prelievo: si può solo pagare, non ritirare contanti. Funziona esclusivamente nei negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitate al circuito Mastercard e negli uffici postali per le bollette.

Lo sconto del 5% nei negozi convenzionati è cumulabile con altre promozioni in corso, ma non si applica all’acquisto di medicinali né al pagamento di ticket sanitari.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Pubblicato il 19 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Grok e Copilot usati per il controllo remoto dei malware

Grok e Copilot usati per il controllo remoto dei malware
Blue Jay, Amazon abbandona il robot per la logistica

Blue Jay, Amazon abbandona il robot per la logistica
Mark Zuckerberg nega la dipendenza da Instagram

Mark Zuckerberg nega la dipendenza da Instagram
Meta ci riprova con uno smartwatch AI in arrivo entro fine 2026

Meta ci riprova con uno smartwatch AI in arrivo entro fine 2026
Grok e Copilot usati per il controllo remoto dei malware

Grok e Copilot usati per il controllo remoto dei malware
Blue Jay, Amazon abbandona il robot per la logistica

Blue Jay, Amazon abbandona il robot per la logistica
Mark Zuckerberg nega la dipendenza da Instagram

Mark Zuckerberg nega la dipendenza da Instagram
Meta ci riprova con uno smartwatch AI in arrivo entro fine 2026

Meta ci riprova con uno smartwatch AI in arrivo entro fine 2026
Tiziana Foglio
Pubblicato il
19 feb 2026
Link copiato negli appunti