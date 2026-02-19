Carta Acquisti 2026: requisiti aggiornati per gli 80 euro bimestrali

La Carta Acquisti è una carta prepagata per over 65 e genitori con figli sotto i 3 anni, a patto che il reddito sia basso. Ogni due mesi arrivano 80 euro da usare per fare la spesa, in farmacia, o per pagare le bollette di luce e gas alla posta. Chi ce l’ha ha anche diritto a uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie che aderiscono.

Da gennaio 2026 le soglie di reddito e ISEE per ottenerla sono state ritoccate al rialzo in base all’inflazione. Chi vuole presentare domanda deve usare la nuova modulistica con i limiti aggiornati.

Le nuove soglie ISEE e di reddito per il 2026

I valori cambiano leggermente rispetto all’anno scorso. Ecco i nuovi limiti per ciascuna categoria di beneficiari:

Per i genitori di bambini sotto i 3 anni, il valore massimo dell’ISEE è di 8.230,81 euro. Per i cittadini tra 65 e 70 anni, stessa soglia ISEE di 8.230,81 euro, con un reddito complessivo che non deve superare la stessa cifra. Per gli over 70, la soglia ISEE resta a 8.230,81 euro, ma il limite di reddito sale a 10.974,42 euro.

Chi può richiederla

La Carta Acquisti è destinata a cittadini italiani, cittadini UE, familiari di cittadini italiani o comunitari, stranieri con permesso di soggiorno e rifugiati politici. Bisogna essere iscritti all’Anagrafe e rispettare una serie di vincoli patrimoniali: non essere intestatari di più di un’utenza elettrica domestica, più di un’utenza gas, più di un’auto, e avere un patrimonio mobiliare inferiore a 15.000 euro. Ci sono anche limiti sulle quote di immobili posseduti.

Chi è già in possesso della Carta e mantiene i requisiti non deve fare nulla, l’accredito bimestrale continua in automatico.

Come fare domanda

La richiesta si presenta agli uffici postali, compilando i moduli disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Poste Italiane. All’ufficio postale servono: documento di identità originale con fotocopia e attestazione ISEE valida (o quella provvisoria rilasciata dal CAF).

Se la domanda viene accettata, arriva a casa un invito a recarsi in Posta per il ritiro della carta, insieme al PIN. La carta è completamente gratuita, non si paga alcuna commissione, ma non è abilitata al prelievo: si può solo pagare, non ritirare contanti. Funziona esclusivamente nei negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitate al circuito Mastercard e negli uffici postali per le bollette.

Lo sconto del 5% nei negozi convenzionati è cumulabile con altre promozioni in corso, ma non si applica all’acquisto di medicinali né al pagamento di ticket sanitari.