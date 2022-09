Carta di credito senza commissioni? C'è Carta YOU

Nel vasto parco di conti correnti, carte di credito e di debito, ogni tanto arriva qualche gradita novità. È il caso di Carta YOU: carta di credito Mastercard Gold di Advanzia Bank, senza alcuna commissione – né annuale, né per il prelievo di denaro in contanti o per l’utilizzo all’estero. Il vantaggio maggiore? Sia l’emissione che la consegna di Carta YOU sono senza costi e riceverai fino a sette settimane di credito gratuito. Potrai inoltre approfittare di tutti i vantaggi senza dover cambiare banca. Ma entriamo nel dettaglio di vantaggi, costi e funzionalità.

Cosa è Carta YOU: vantaggi e prezzo

Carta YOU è una soluzione che riunisce non soltanto i vantaggi del prodotto, ma anche quelli del circuito Mastercard – tra le più accettate al mondo, anche online. Vantaggi di cui puoi approfittare senza che vi sia bisogno di cambiare banca: al cliente viene infatti inviata una fattura, che puoi pagare tramite bonifico bancario di un conto già esistente. Come abbiamo anticipato, l’aspetto principale è l’assenza di commissioni: canone annuale azzerato per sempre, nessuna commissione per il prelievo di contanti in tutto il mondo e per l’utilizzo all’estero. Anche l’assicurazione di viaggio, completa con copertura totale, è inclusa e gratuita.

Con Carta YOU riceverai fino a 7 settimane di credito gratuito. Cosa significa? Se effettui un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 del mese) riceverai il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e potrai saldare fino al 3 del mese seguente. Avrai così un pagamento differito, senza interessi sui tuoi acquisti, fino a 7 settimane. Carta YOU offre anche l’opzione di pagamento frazionato flessibile, che ti permette di decidere ogni mese quanto desideri pagare al momento della ricezione del riepilogo.

Carta YOU è dotata delle più recenti tecnologie di sicurezza e può beneficiare di un reattivo servizio di assistenza. Anche richiederla è semplicissimo: basta collegarsi al sito web ufficiale, disponibile a questo link, per completare la richiesta in pochissimi minuti. Sia l’emissione che la consegna a casa sono gratuite. Tutte queste interessanti caratteristiche e vantaggi fanno di Carta YOU una delle migliori carte di credito Mastercard Gold da tenere assolutamente in considerazione.

