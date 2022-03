Carta Giovani Nazionale: il primo milione su IO

Nelle stesse ore in cui IO notifica ai beneficiari il pagamento dell’Assegno Unico, il team al lavoro sull’applicazione celebra un traguardo. È quello che vede il primo milione di attivazioni della Carta Giovani Nazionale. È stato dunque raggiunto l’obiettivo messo nel mirino la scorsa settimana.

L’iniziativa è stata messa in campo alla fine del mese scorso. Fa parte del circuito European Youth Card Association e si rivolge a tutti i cittadini di età compresa tra 18 e 35 anni. A loro è riservata una carta virtuale accessibile proprio attraverso IO (con credenziale SPID o CIE) che mette a disposizione agevolazioni da parte di realtà pubbliche e private.

Questa la procedura per la richiesta:

#CartaGiovaniNazionale è arrivata a 1 milione su #IOapp . Se hai tra 18 e 35 anni, scopri come ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale, sportivo e legato al benessere.

L’obiettivo della Carta Giovani Nazionale è quello di incentivare la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, di fondamentale importanza dopo un biennio martoriato da lockdown, chiusure e interruzioni forzate della socialità. Tra i principali sostenitori c’è Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili, che ha spiegato l’utilità del progetto nell’intervista visibile qui sotto.

Tra i partner che hanno già scelto di aderire al progetto figurano Intesa Sanpaolo, LaFeltrinelli, Fastweb, Airbnb, Autogrill, ENEL, Flixbus, Helbiz, Microsoft, Rinascente, UCI, Vodafone, Hewlett Packard Enterprise, Decathlon e ITA Airways. L’elenco completo è consultabile all’interno dell’applicazione IO. Maggiori informazioni sono invece reperibili sulle pagine del sito ufficiale.

I partner di Carta Giovani Nazionale sono le aziende pubbliche e private, le Istituzioni e i brand internazionali che, aderendo al progetto, propongono esperienze e vantaggi dedicati ai giovani in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione, opportunità professionali in Italia e in Europa.