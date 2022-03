Carta Giovani Nazionale: verso 1 milione di download

Il primo traguardo volante è stato tagliato: la Carta Giovani Nazionale ha già registrato quota 750 mila download e viaggia dunque ora verso quota 1 milione. Un chiaro successo, insomma, per un progetto nato da pochi mesi e già pronto ad elargire vantaggi ad un grande numero di ragazzi italiani.

Vincente anche la formula: il progetto prevede un percorso all-digital, che parla con i giovani nel linguaggio dei giovani con gli strumenti dei giovani. Strumenti, linguaggio e opportunità che sono ormai sdoganati, ma che solo in questi anni hanno iniziato a pervadere davvero le modalità di incontro tra la PA e la cittadinanza: quel che per molti era optional, per i giovani è atto dovuto e nuova grande opportunità di efficientamento. Il successo nei download della Carta la dice lunga a tal proposito.

Carta Giovani Nazionale: 750 mila download

A festeggiare il traguardo è la ministra Fabiana Dadone, fin dalla prima ora fermamente convinta della bontà di uno strumento simile per tendere la mano ai più giovani attraverso la strada del digitale e la via maestra dell’app IO:

Oltre 750.000 download in pochi giorni e nonostante questo 2022 sia partito in modo terribile. La Carta Giovani Nazionale è già un successo oltre ad essere una novità che allinea l’Italia agli altri Paesi europei. Disponibile tramite l’app IO offre sconti, agevolazioni e tante opportunità ai giovani tra i 18 e 35 anni. Grazie alle decine di aziende che vi hanno già aderito e le centinaia di aziende che aderiranno potrà offrire ancora più servizi e dare così un contributo concreto alle ragazze e ai ragazzi italiani Scarica la tua CGN e avrai tante occasioni per divertirti, dedicarti alle tue passioni, studiare e vivere le tue esperienze.

Puoi trovare qui tutti i dettagli sulla Carta Giovani Nazionale. La procedura per ottenerla è estremamente semplice e i vantaggi immediati:

aprire l’app IO;

entrare nella sezione “Portafoglio”;

premere il pulsante “Aggiungi”;

selezionare la voce “Sconti, bonus e altre iniziative”;

scegliere “Carta Giovani Nazionale”;

seguire la procedura a schermo per concludere la richiesta.

La CGN (che fa parte del circuito European Youch Card Association) è disponibile per tutti i ragazzi con età compresa tra 18 e 35 anni: promuove la mobilità e la cittadinanza attiva per una generazione che dal futuro dovrà pretendere molto perché dal presente ha meno di quanto non meriterebbe.