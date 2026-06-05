Perdita di aria sulla ISS: astronauti si rifugiano nella Dragon

La NASA ha confermato a fine maggio che c’è ancora una perdita di aria nel segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Durante la riparazione effettuata oggi, l’agenzia spaziale ha ordinato ai quattro astronauti della missione Crew-12 e all’altro astronauta statunitense di rifugiarsi per sicurezza nella navicella Dragon Freedom di SpaceX.

Problema non ancora risolto dopo quasi 7 anni

La perdita di aria è presente nel modulo PrK, il “corridoio” che collega il modulo Zvezda alla porta usata per il docking delle navicelle cargo Progress. A fine maggio è stata rilevata una diminuzione di pressione, ma non è noto se la perdita sia dovuta alla stessa lesione originaria.



Roscosmos (agenzia spaziale russa) ha gestito il problema attraverso una serie di riparazioni periodiche. Come ha scritto Bethany Stevens (portavoce della NASA) su X, oggi è iniziata una riparazione più estesa. La NASA ha quindi ordinato ai quattro membri dell’equipaggio della missione Crew-12 e all’astronauta Chris Williams di rifugiarsi temporaneamente all’interno della navicella Dragon Freedom.

I quattro astronauti della missione Crew-12 sono: Jessica Meir (NASA), Jack Hathaway (NASA), Sophie Adenot (ESA) e Andrey Fedyaev (Roscosmos). Williams è arrivato sulla ISS con la missione Soyuz MS-28 insieme ai cosmonauti Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev (che quasi certamente sono stati incaricati di effettuare la riparazione).

Si è trattata solo di una misura precauzionale. In pratica, la navicella Dragon può diventare una scialuppa di salvataggio. Teoricamente, in caso di evacuazione di emergenza, gli astronauti devono usare la navicella che li ha portati sulla ISS, quindi Williams non può ritornare sulla Terra con la Dragon (che ha tuttavia 7 posti).

La portavoce della NASA ha successivamente comunicato che la riparazione è stata sospesa. I cinque astronauti sono quindi tornati nella ISS. Secondo Interfax, le perdite erano due. Una di esse è stata riparata con il sigillante Germetall-1. Roscosmos ha dichiarato che la pressione è stabile e gli astronauti non sono in pericolo.