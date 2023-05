Carta d'Identità Elettronica: login senza app

Il Ministero dell’Interno ha comunicato la fine della fase sperimentale. Da ieri è possibile utilizzare la Carta d’Identità Elettronica (CIE) per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, senza usare un lettore di smart card o l’app CieID. I cittadini italiani possono infatti sfruttare le credenziali di livello 1 e 2 introdotte a marzo.

La CIE può sostituire lo SPID

La Carta d’Identità Elettronica poteva essere già utilizzata per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, ma erano disponibili solo le credenziali di livello 3. Il cittadino doveva installare l’app CieID su smartphone con chip NFC o acquistare un lettore di smart card da collegare al computer. Il governo ha deciso di semplificare l’uso della CIE con l’introduzione delle credenziali di livello 1 e 2. In pratica è diventata un’alternativa allo SPID (che potrebbe essere eliminato in futuro).

💳Da oggi la Carta d’Identità Elettronica #CIE è ancora più semplice, veloce e sicura. Scopri le novità➡️https://t.co/DrMKXbYvJh 📍Attiva i nuovi livelli di autenticazione della CIE o richiedi un appuntamento per averla 👉🏻 https://t.co/cbczAjRgSQ@IPZS @InnovazioneGov… pic.twitter.com/eIlmvxtNDN — Il Viminale (@Viminale) May 12, 2023

A fine marzo erano state pubblicate le istruzioni per attivare le credenziali di livello 1 (username e password) e 2 (username, password e SMS), oltre che la procedura per il recupero del codice PUK. Il login semplificato con CIE era stato attivato solo per alcuni siti della Pubblica Amministrazione, tra cui Agenzia delle Entrate e INPS.

Il Ministero dell’Interno ha annunciato la fine della fase di sperimentazione, quindi le credenziali di livello 1 e 2 permettono di accedere ai servizi digitali di tutte le Pubbliche Amministrazioni. Eliminando l’obbligo dell’app e del lettore di smart card è stato esteso l’uso della CIE ad un numero maggiore di cittadini, in particolare quelli che appartengono alla fascia di età più avanzata che hanno meno dimestichezza con le nuove tecnologie (è sufficiente un normale cellulare, non un smartphone, per ricevere il codice OTP via SMS).