Carta d'Identità Elettronica: attivare le credenziali di livello 1 e 2

Grazie alla novità introdotta questa settimana, è possibile associare le credenziali di livello 1 e 2 alla propria Carta d’Identità Elettronica (quelle di livello 3 erano già disponibili), sfruttando così poi il documento per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione in modo semplice e rapido, proprio come già avviene con SPID. Elenchiamo qui i principali passaggi da seguire per portare a termine la procedura.

Come attivare le credenziali di livello 1 e 2 della Carta d’Identità Elettronica

Si parte dalla pagina dedicata sul portale istituzionale. Richiede l’inserimento di metà codice PUK ricevuto insieme alla tessera. Se smarrito, a fondo articolo sono elencati gli step per il recupero.

Un click su “Attiva” dà il via alla procedura guidata. Da lì in avanti sarà sufficiente seguire le istruzioni mostrate sullo schermo. Volendo, è possibile impiegare l’applicazione CieID installata su smartphone Android o iOS. In alternativa, è necessario inserire i dati manualmente.

Una volta terminato il processo e associate le credenziali di livello 1 e 2 alla propria Carta d’Identità Elettronica, le si potrà sfruttare per l’accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione che mostrano il pulsante “Entra con CIE”, anche senza un lettore dedicato o uno smartphone dotato di tecnologia NFC. Inoltre, l’autenticazione sarà consentita anche se non si ha con sé la tessera fisica: basteranno il codice PUK e il numero di serie del documento (quello in formato CA00000AA).

Finora per accedere con CIE ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati era possibile utilizzare solo il massimo livello di sicurezza (livello 3), che richiede un lettore o uno smartphone dotato di tecnologia NFC.

Per ulteriori informazioni rimandiamo al portale istituzionale. Qui sotto, invece, il video tutorial condiviso dal Ministero.

CIE: come recuperare il codice PUK

Per l’eventuale recupero del codice PUK, se smarrito, è possibile seguire la guida riportata sul sito ufficiale, tenendo in considerazione il fatto che, per ragioni di sicurezza, sarà necessario attendere 48 ore. La procedura può essere effettuata attraverso la già citata applicazione CieID, su smartphone dotato di tecnologa NFC per la lettura del documento. Per avviarla è sufficiente aprire il menu principale e selezionare la voce “Recupero PUK”.

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/downloads/2023/02/TUT-PUK_febbraio2023.mp4