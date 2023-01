Cartucce stampanti: più trasparenza da Epson e Lexmark

In seguito al procedimento istruttorio avviato nei confronti di HP, che ha portato alla sanzione di 10 milioni di euro, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva chiesto a Epson e Lexmark di informare correttamente i consumatori sulla possibilità di usare cartucce o toner non originali per le stampanti. I due produttori hanno ora indicato le limitazioni sul sito e sulle confezioni.

Stampanti Epson e Lexmark: solo cartucce originali

HP è stata sanzionata perché non ha informato i consumatori della presenza di un sistema che blocca la stampa, se viene rilevata una cartuccia non originale. L’autorità antitrust ha successivamente chiesto a Epson e Lexmark di informare correttamente gli utenti sull’esistenza di queste limitazioni nelle loro stampanti.

AGCM ha verificato che il firmware di alcune stampanti Epson rileva la presenza delle cartucce non originali attraverso un dialogo con il chip delle cartucce. Una simile “misura di protezione” è presente in alcune stampanti di Lexmarx, ma in questo caso è possibile usare cartucce originali ricaricate o rigenerate da terzi.

Entrambe le aziende hanno aggiornato le informazioni per comunicare le limitazioni al momento dell’acquisto (sulla confezione e sul sito web) e quando viene rilasciato un aggiornamento software. In dettaglio, Epson evidenzia quanto segue:

Stampante il cui firmware contiene un sistema di riconoscimento delle cartucce. Gli aggiornamenti del firmware sono testati con cartucce originali Epson. Se si utilizzano cartucce non originali, questi aggiornamenti potrebbero avere un impatto sulla funzionalità delle stesse.

Il messaggio di Lexmark è più completo:

Questa stampante è progettata per funzionare esclusivamente con cartucce Lexmark Return Program con un chip nuovo e originale. Questa stampante funziona anche con cartucce Lexmark Regular originali nuove, riutilizzate o ricaricate. Lexmark utilizza misure tecniche di protezione volte a disabilitare la stampante se vengono rilevate cartucce con un chip non Lexmark, cartucce contraffatte e/o cartucce Return Program esauste. Gli aggiornamenti del firmware mantengono l’efficacia di queste misure e possono bloccare qualsiasi delle suddette cartucce, incluse quelle in precedenza funzionanti.

