Casa al sicuro con le Offerte di Primavera: promo sul bundle Tapo

Ti segnaliamo l’ottima offerta di Amazon sul kit di Tapo C610. Non include solo la videocamera di sorveglianza per l’esterno della casa, ma anche il modulo che ti permette di installarla senza problemi lontano da una presa di corrente. Supporta l’interazione con l’app su smartphone per poterla controllare da remoto, anche ricevendo notifiche immediate in caso di anomalie. La promozione fa parte della Festa delle Offerte di Primavera che terminerà tra poche ore: hai tempo fino a mezzanotte per partecipare all’evento.

Tapo C610 con pannello solare: il kit è in offerta

Il valore aggiunto è rappresentato proprio dalla possibilità di installarla ovunque senza dover tirare i cavi di alimentazione. Integra una batteria da 6.700 mAh che è alimentata dal pannello solare incluso: li puoi posizionare a stretto contatto o comunque vicini, senza difficoltà. Grazie al sensore 2K è in grado di osservare l’ambiente outdoor dell’abitazione ruotando a 360 gradi e con visione notturna a colori, senza dimenticare il tracciamento AI. Nella pagina dedicata al bundle puoi saperne di più.

È in sconto al prezzo finale di 69,99 euro, con un risparmio significativo in confronto al listino ufficiale del marchio. Il kit con la videocamera Tapo C610 e il pannello solare per l’alimentazione ha ricevuto oltre 12.000 recensioni dai clienti di Amazon con un voto medio molto alto, pari a 4,6 stelle su 5. C’è anche la consegna gratis entro domani.

L’evento dell’e-commerce per la Festa delle Offerte di Primavera è giunto alle sue battute finali: tra poche ore le promozioni termineranno. Se vuoi approfittarne, visita la vetrina e scopri quelle le promozioni più interessanti ancora disponibili.