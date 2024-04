Cassa Depositi e Prestiti: un miliardo per l'IA

L’Italia ha intenzione di non perdere il treno delle innovazioni IA, come confermato nelle scorse settimane dal Governo: lo farà (anche) con un investimento da un miliardi di euro, spalmato su cinque anni, messo sul tavolo da Cassa Depositi e Prestiti. La quota di maggioranza del gruppo, lo ricordiamo, è controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

IA in Italia: l’investimento di Cassa Depositi e Prestiti

Il miliardo messo a disposizione sarà così suddiviso. 580 milioni di euro verranno destinati alle startup, dunque alle realtà imprenditoriali appena nate e attive in un ambito che ancora presenta ampi margini di crescita e sviluppo. 300 milioni di euro serviranno per aiutare l’espansione all’estero delle realtà già operative nel mercato. I restanti 120 milioni di euro, invece, potranno essere impiegati per il cosiddetto trasferimento tecnologico, in altre parole per i progetti inerenti alla ricerca in ambito accademico.

Agostino Scornajenchi, Venture Capital Chief Executive di Cassa Depositi e Prestiti, ha dichiarato (da Reuters): L’innovazione italiana ha radici solide e numerosi primati scientifici e tecnici, ora è il momento di tornare a giocare un ruolo di primo piano nell’economica internazionale, recuperando visione e competitività . Una volontà che, per concretizzarsi, avrà inevitabilmente bisogno di iniziative valide e di un approccio lungimirante.

L’annuncio coincide con la presentazione di ShapingFuture, il piano industriale 2024-2028 di CDP Venture Capital.

Il CdA di CDP ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2023: in aumento utili e patrimonio netto. L'utile netto di CDP si è attestato al livello mai raggiunto prima di 3,1 miliardi di euro.

Qui sopra il messaggi della premier Giorgia Meloni sul tema, risalente alle scorse settimane, diramato in occasione dell'evento "L'intelligenza artificiale per l'Italia" organizzato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).