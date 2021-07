CAT8: il cavo LAN a velocità MASSIMA

Forse non tutti sanno che i cavi LAN (o “Ethernet”, nonché tecnicamente RJ-45) sono differenti gli uni dagli altri e se ne possono distinguere le caratteristiche in base alla categoria di attribuzione. Oggigiorno non si scende quasi più al di sotto della CAT5, ma già per i cavi distribuiti negli impianti di casa si sale tipicamente alla Cat6 in virtù di una maggior capacità ed una miglior schermatura. Dal 2008 esiste inoltre una CAT6a (dove “a” sta per “augmented”) che già raddoppia le performance di banda. Si è saliti ancora ad una informale CAT7, per arrivare ad un approdo finale alla CAT8 che oggi rappresenta il non-plus-ultra del mercato.

Cavi LAN: a massima velocità con la Cat.8

Con i cavi LAN di CAT8 si arriva tra 25 e 40 Gbps, avendo così a disposizione una capacità di trasmissione senza pari, rendendo del tutto istantanea la trasmissione dei dati da parte a parte e potendo così sfruttare al massimo ogni singola utilità che si basi su questo tipo di rete cablata.

I cavi di CAT8 sono ovviamente i più onerosi, ma le loro performance non hanno nulla a che vedere con gli standard precedenti: un vero salto di paradigma, insomma, che annulla ogni collo di bottiglia e mette a disposizione il massimo delle performance che si possano desiderare.

I cavi di CAT8 sono disponibili in commercio con diverse opzioni di lunghezza e specifiche tecniche.

