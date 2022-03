Cavo HDMI dalle mille possibilità: 2 metri, 4K e connettori in ORO

Un cavo HDMI di prima qualità è indispensabile soprattutto se a casa conti tecnologie di ultima generazione a tua disposizione.

Infatti un po’ un controsenso aver speso così tanti soldi per poterti godere le massime qualità e poi utilizzare un cavo che non le supporta. Per fortuna, Amazon ti regge il gioco grazie a questa offerta doppia che ti permette di portarti a casa un prodotto di prima qualità con una spesa di appena €7,64.

Non devi far altro che attivare il coupon e completare al più presto l’acquisto. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Cavo HDMI lungo 2 metri e che supporta le massime risoluzioni

Con un cavo HDMI a portata di mano come questo che ti sto presentando, credimi, non potrai temere più niente. Comodissimo da utilizzare, lo puoi sfruttare per collegare ogni genere di dispositivo senza scendere mai a compromessi.

Non per nulla, te lo sto suggerendo perché non solo è lungo ben 2 metri ma il filo è completamente rivestito da un intreccio di nylon che lo rende resistente, robusto e praticamente indistruttibile. Conta che hai a disposizione dei connettori placcati in oro i quali rendono la trasmissione di dati istantanea e senza perdite. Proprio per questo motivo, il cavo supporta risoluzioni come 4K a 60 hz, il 3D e tanto altro ancora.

Come ti dicevo, poi, poi utilizzarlo con praticamente qualunque dispositivo come monitor, console gaming, lettori Blu-Ray, di e così via. Non scendere a compromessi visto e considerato che lui non te ne pone.

Proprio per questo motivo, ti consiglio di approfittare subito della promozione in corso su Amazon, collegarti con un click sulla pagina spuntare il coupon e beneficiare di ben due sconti che ti consentono di portare a casa questo gioiellino con una spesa di appena €7 e qualche centesimo. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.