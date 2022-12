Cavo USB-C veloce e indistruttibile: solo 4,99 euro su Amazon

Amazon.it è utile anche per l’acquisto di piccole cose, pratiche e convenienti. È il caso di questo cavo intrecciato da USB-A a USB-C che nella confezione da 2 pezzi ti costa soltanto 4,99 euro. Tutto quello che devi fare è applicare il coupon sconto che trovi in pagina per averlo a questo prezzo.

La disponibilità è immediata e la spedizione inclusa nel prezzo: riceverai i tuoi cavi a casa nel giro di pochissimi giorni.

I vantaggi di usare un cavo USB-C intrecciato: velocità e resistenza

Compatibile con tutti i dispositivi con uscita USB-C, grazie a questo cavo puoi contare su una costruzione intrecciata in nylon di alta qualità che è stata testata per supportare oltre 10000 piegature. Un dettaglio che rende il cavo praticamente indistruttibile, perfetto per ogni esigenza.

Gli smartphone e device elettronici si ricaricheranno in fretta grazie al supporto alla ricarica rapida fino a 18 W e una velocità di trasferimento dati che raggiunge i 480 Mbps. Il cavo è compatibile anche con lo standard Qualcomm QC 3.0/2.0.

Compresa nel prezzo hai una garanzia di 3 anni e supporto tecnico a vita: lo paghi poco, ne ricevi due e sei protetto per 36 anni. Questo cavo USB-C a 4,99 euro è praticamente il classico piccolo acquisto dalla grandissima utilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.