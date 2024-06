SCONTO sul condizionatore portatile silenzioso di Cecotec

Approfitta dello sconto di Amazon e assicurati la possibilità di trascorrere la stagione estiva in una casa fresca con il condizionatore portatile silenzioso del marchio Cecotec (modello ForceClima 7400). Oggi lo puoi acquistare con una spesa contenuta, contando su caratteristiche come il telecomando in dotazione, la presenza di controlli touch e la grande capacità di raffreddamento (7.000 BTU).

Cecotec ForceClima 7400, il condizionatore portatile

È perfetto per gli ambienti con superficie fino a 15 metri quadrati, consentendo di raggiungere la temperatura desiderata in modo rapido ed efficiente. Offre quattro modalità di funzionamento differenti (Ventilatore, Raffreddamento, Deumidificatore e Notte), due velocità per l’aria condizionata e ogni parametro relativo alle impostazioni è visualizzato su un display LED. Inoltre, grazie alla tecnologia Soundless che riduce le vibrazioni, il comfort è garantito anche se deciderai di posizionarlo nella camera da letto. Trovi tutti gli altri dettagli a proposito delle funzionalità nella scheda del prodotto.

Grazie allo sconto applicato in automatico (non servono coupon da attivare né codici da inserire), oggi puoi acquistare il condizionatore portatile silenzioso di Cecotec al prezzo finale di soli 155 euro. Con le temperature che si stanno rapidamente alzando in tutta Italia, la promozione in corso è un’occasione da cogliere al volo, prima del quasi inevitabile sold out.

Infine, vale la pena segnalare che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, con la consegna gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche nella pagina dedicata sull’e-commerce: con questa offerta sta andando a ruba. Se non sarai soddisfatto, avrai a disposizione fino a 30 giorni dal ricevimento per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa.