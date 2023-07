Centralino VoIP: 30 giorni gratis per poi decidere

Da quanto tempo si sente parlare di VoIP? E quante volte hai pensato che un centralino VoIP potrebbe essere la soluzione che fa per te? Se negli anni passati lo scorrere del tempo era un modo per aspettare che tecnologie e affidabilità raggiungessero standard migliori, ora aspettare altro tempo significa invece perdere quotidiane opportunità di risparmio, occasioni per aumentare le performance e capacità di rispondere al meglio alle esigenze che il mercato impone.

Centralino VoIP, provare per credere

Il centralino VoIP è oggi una realtà facilmente adattabile ad ogni contesto operativo e per superare le resistenze di quanti ancora non l’hanno provato c’è una formula semplice, collaudata e comprovata da adottare: provare per credere. Con Ehiweb la prova è parte integrante dell’offerta: 30 giorni sono gratis proprio per assaggiare ogni aspetto di una tecnologia di questo tipo. 30 giorni fanno la differenza, perché si tratta di un periodo sufficientemente lungo per toccare davvero con mano la qualità, l’efficacia nel tempo, la risposta ad ogni sollecitazione: una prova che è ben di più di un semplice test, ma è prova concreta in grado di persuadere chiunque sulla bontà di una tecnologia che è ormai vero e proprio standard per lo sviluppo delle comunicazioni aziendali.

La prova diretta sul campo è la mano tesa che Ehiweb propone a tutte quelle aziende che ancora non hanno compiuto il grande passo per immotivate ragioni di investimento, di organizzazione interna o di timori sulla gestione infrastrutturale. Nessuno di questi ostacoli, infatti, è realmente un ostacolo: la realtà dei centralini VoIP è facile da adattare in ogni situazione e garantisce sempre e comunque un ritorno immediato tanto in termini economici, quanto in termini di opportunità operative.

Ehiweb, nello specifico, oltre alla semplice offerta del risponditore automatico, mette a disposizione “plus” quali:

un semplice pannello di controllo che permette di configurare il centralino anche in modo autonomo , tramite semplici comandi con cui gestire ogni singolo aspetto del servizio;

, tramite semplici comandi con cui gestire ogni singolo aspetto del servizio; la segreteria vocale e l’invio di messaggi vocali via mail;

e l’invio di messaggi vocali via mail; piena possibilità di integrazione tra il sistema di telefonia e il sistema informatico dell’azienda, per avere più informazioni su chi chiama e offrire pertanto assistenza migliore;

registrazione e consultazione delle chiamate, per avere uno storico delle comunicazioni in entrata ed uscita;

videochiamate semplici da avviare anche via browser e senza limiti di durata, utili per comunicazioni di maggior efficienza in qualunque circostanza;

semplici da avviare anche via browser e senza limiti di durata, utili per comunicazioni di maggior efficienza in qualunque circostanza; app per iOS e Android , per poter essere sempre raggiungibile e per poter rispondere in mobilità esattamente come se si fosse in ufficio, gestendo in mobilità anche gli inoltri delle chiamate ed i momenti di “offline”, nonché in modo ottimale i tempi di ufficio e l’alternarsi con le giornate in smart working;

, per poter essere sempre raggiungibile e per poter rispondere in mobilità esattamente come se si fosse in ufficio, gestendo in mobilità anche gli inoltri delle chiamate ed i momenti di “offline”, nonché in modo ottimale i tempi di ufficio e l’alternarsi con le giornate in smart working; auto-provisioning dei telefoni per configurarli e gestirli a distanza :, anche con la possibilità di fornire gli apparati di chiamata su richiesta

:, anche con la possibilità di fornire gli apparati di chiamata su richiesta possibilità di integrare il centralino con altri applicativi quali CRM e Microsoft Teams.

I numeri non cambiano: la portabilità è garantita e anche questo problema è accantonato. La configurazione centralizzata permette inoltre di rendere tutto estremamente agile e adattabile, poiché in qualsiasi momento è possibile ricalibrare le regole di risposta, il trasferimento delle chiamate e quant’altro: ogni dipendente è raggiungibile a prescindere dal luogo o dal dispositivo utilizzato per rispondere, poiché il centralino diventa una sovrastruttura astratta che permette di manovrare con massima agilità ogni aspetto della comunicazione aziendale.

Sui costi non c’è neppure da fare paragoni: il VoIP apre ad un nuovo mondo, dove i costi delle chiamate sono abbattuti verso l’esterno ed annullati verso la rete interna.

Su questa pagina, Ehiweb elenca tutta una serie di dettagli ulteriori, opzioni disponibili per rendere il centralino VoIP ancor più utile, performante e integrato nelle dinamiche dell’azienda. Dalla possibilità di gestire più sedi fino alla Unified Communication, passando per rubriche condivise, gestione avanzata delle code di attesa, instradamenti automatici delle chiamate e molto altro ancora: il tutto a partire da 29.95€/mese, con possibilità di personalizzare totalmente il centralino sulla base delle proprie necessità.

Provare, gratis

Ma c’è qualcosa che viene prima la disamina delle singole opportunità: c’è la possibilità di una prova gratuita, ossia un mese di tempo per testare il pannello di gestione, per mettere sotto stress il servizio e per capire se possa davvero fare al caso proprio.

Chiunque si sia mai avventurato nel mondo VoIP per timori nei confronti di una dimensione sconosciuta, ha ben 1 mese di tempo per fare tutti i test del caso, abituarsi all’idea e decidere di non abbandonarla più. La strada che porta ad Ehiweb è lastricata di opportunità di risparmio e può essere percorsa gratis: non c’è modo migliore per approcciare la soluzione del problema delle comunicazioni in azienda, sapendo fin da subito che il risultato finale sarà quello di una maggior soddisfazione ad un minor costo.

