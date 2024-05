Sconto 2x sulla doppia dashcam di AQV: sbloccalo

La doppia dashcam di AQV è in forte sconto su Amazon, grazie all’accoppiata coupon+codice che taglia il prezzo. È l’ideale per viaggiare sicuri, grazie a due telecamere, una con sensore 4K da posizionare davanti e l’altra 1080p per il retro. Integra anche il modulo GPS per la geolocalizzazione e salva le registrazioni in loop su schede SD con capacità fino a 128 GB (una da 32 GB è già inclusa nella confezione).

Doppia dashcam per auto: l’affare AQV

L’angolo di visione arriva a coprire 170 gradi. Può svolgere anche la funzione di monitor di parcheggio con supporto all’attivazione automatica nel caso in cui sia rilevato un impatto (scossoni o collisioni) oppure un movimento nei dintorni. Nessun problema nemmeno per l’acquisizione delle immagini in notturna o negli ambienti bui. La parte frontale ha in dotazione un display da 3 pollici utile per controllare ogni impostazione e per vedere quanto ripreso (i video sono comunque esportabili su computer). Puoi trovare tutti gli altri dettagli sulle caratteristiche nell’immagine qui sotto e nella descrizione completa

Per approfittare dell’offerta non devi far altro che attivare il coupon dedicato e applicare il codice promozionale N45VDCQA che trovi nella scheda del prodotto. In questo modo, otterrai i due sconti e potrai acquistare la doppia dashcam per auto di AQV al prezzo finale di soli 39 euro.

È venduta dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedita da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni al massimo se effettui l’ordine in questo momento. La qualità è garantita dal voto medio molto alto (4,3/5 stelle) assegnato dalle recensioni.