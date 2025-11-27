Il CEO di Nvidia, chi non usa l'AI per tutto è un pazzo...

Secondo Jensen Huang, chi non usa l’intelligenza artificiale per fare praticamente qualsiasi cosa, forse dovrebbe farsi vedere da qualcuno.

Durante una riunione generale la scorsa settimana, subito dopo la pubblicazione dei risultati “straordinari” del terzo trimestre, Huang ha criticato aspramente i suoi manager che continuano a dire ai loro team di limitare l’uso dell’AI. Una cosa da pazzi, a suo dire.

Il CEO di Nvidia attacca chi non usa l’AI

Ha poi esortato ad automatizzare ogni possibile attività con l’intelligenza artificiale, promettendo che ci sarà molto lavoro da fare per tutti. È una posizione forte. Anzi, è una posizione che ignora completamente la realtà su quanto effettivamente l’AI stia aiutando i lavoratori e cosa stia succedendo nel settore tech mentre Huang fa questi proclami.

Non c’è ancora consenso sul fatto che gli strumenti AI, specialmente nelle attività di coding, rendano effettivamente i lavoratori più produttivi. In realtà, alcune ricerche indicano esattamente il contrario di quello che Huang sta predicando.

Uno studio ha scoperto che i programmatori che utilizzavano assistenti di codice come Claude di Anthropic usavano meno della metà dei suggerimenti dell’AI e risultavano più lenti del 19% rispetto ai colleghi che non sfruttavano le “straordinarie capacità di automazione dell’AI“.

Significa che per questi programmatori, l’AI non è uno strumento magico di produttività ma un impedimento che rallenta il lavoro. Forse perché passano il tempo a rivedere suggerimenti che non funzionano. Forse perdono tempo a correggere codice generato dall’AI che ha dei bug. Forse semplicemente il dispendio cognitivo di decidere quali suggerimenti accettare e quali ignorare supera i benefici.

Google e Microsoft forzano l’uso dell’AI

Nonostante i risultati delle ricerche, le aziende tech spingono a tutta forza sul pedale dell’acceleratore dell’AI. Il CEO di Google Sundar Pichai ha affermato che ben il 25% del codice dell’azienda ora viene generato dall’intelligenza artificiale. A giugno inoltre, l’azienda avrebbe comunicato al personale che avrebbero dovuto utilizzare il modello Gemini per scrivere codice.

La stessa cosa sta accadendo in Microsoft. Il CEO Satya Nadella dice che oltre un quarto del codice dell’azienda è scritto con l’AI e ha fatto eco agli ordini di Google comunicando ai suoi programmatori che l’uso dell’AI non è più facoltativo.

Ma ecco la parte più cinica dell’intera situazione. Huang sta dicendo ai suoi dipendenti che abbracciare l’AI sarà un bene per loro. Nel frattempo, i licenziamenti nel settore tecnologico quest’anno sono stati brutali, con circa 140.000 dipendenti che dovrebbero essere licenziati entro la fine dell’anno.

Amazon sta licenziando migliaia di ingegneri. I leader delle aziende a cui Nvidia fornisce chip, o che Nvidia supporta con miliardi di dollari, stanno tutti avvertendo che l’AI, in realtà, eliminerà posti di lavoro. Non creerà nuovi lavori migliori. Eliminerà lavori. Punto. Ma del resto Huang vende i chip che alimentano i sistemi AI. E più aziende usano l’AI, più soldi fa Nvidia.

E poi c’è un dettaglio non trascurabile. Circolano diversi casi documentati in cui chatbot AI hanno avuto un ruolo diretto nel peggiorare la salute mentale di alcune persone, fino a contribuire al loro ricovero in strutture specializzate. Ma secondo Huang, chi rifiuta di innamorarsi dell’AI, è fuori dal mondo…

Forse la vera pazzia non è rifiutare di usare l’AI per tutto. Forse è credere alle promesse dell’industria tech che l’AI sarà una buona cosa per i lavoratori, mentre ogni evidenza suggerisce esattamente il contrario.