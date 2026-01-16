 Il CEO di Ryanair a gamba tesa su Elon Musk e Starlink
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il CEO di Ryanair a gamba tesa su Elon Musk e Starlink

Il CEO di Ryanair torna su Starlink con un attacco frontale a Elon Musk, contento della propria assenza dal pozzo nero dei social media.
Il CEO di Ryanair a gamba tesa su Elon Musk e Starlink
Business Telecomunicazioni
Il CEO di Ryanair torna su Starlink con un attacco frontale a Elon Musk, contento della propria assenza dal pozzo nero dei social media.
Ryanair

Nei giorni scorsi, il CEO di Ryanair ha spiegato perché sugli aerei della compagnia low cost non vedremo mai integrata la connessione satellitare di Starlink: comporterebbe una spesa extra che finirebbe col pesare sul costo dei biglietti, per ragioni tecniche ed economiche. Dopo nemmeno 48 ore, Michael O’Leary è tornato sul tema, dicendo la sua a proposito di Elon Musk senza usare giri di parole.

Elon Musk nel mirino del CEO di Ryanair

Intervistato dalla trasmissione Newstalk (lo spezzone è su TikTok), si lascia andare a uno sfogo nei confronti del numero uno di SpaceX. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

Francamente, non porrei alcuna attenzione a ciò che Elon Musk riversa su quel pozzo nero chiamato X. È l’individuo che ha sostenuto l’elezione di Donald Trump. Non porrei attenzione a qualsiasi cosa dica Elon Musk. È un idiota. Molto ricco, ma pur sempre un idiota.

Ha anche aggiunto di essere troppo vecchio per i social, ribadendo il concetto.

Non ho alcun account sui social media. Fortunatamente, sono troppo vecchio per essere coinvolto in quel pozzo nero che sono i social media.

Per chi ha perso la puntata precedente, O’Leary ha dichiarato che la flotta Ryanair non offrirà mai la connettività satellitare di Starlink perché comporterebbe una spesa annuale pari a circa 200-250 milioni di dollari. La compagnia afferma di non poterne sostenere il costo e i passeggeri nemmeno, considerando che si tratta di voli solitamente brevi, durante i quali l’accesso a internet non è ritenuto essenziale.

Ha spiegato che per farlo si dovrebbe installare un’antenna all’esterno degli aerei, sulla fusoliera. Ciò comporterebbe un aumento stimato intorno al 2% per il consumo di carburante, a causa del peso extra e della resistenza aerodinamica. Musk lo ha definito malinformato in un post su X, scatenando la reazione.

Fonte: Newstalk su TikTok

Pubblicato il 16 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Meloni diventa anime: AI e politica si incontrano a Tokyo

Meloni diventa anime: AI e politica si incontrano a Tokyo
Via Grok dagli app store di Apple e Google, la richiesta degli attivisti

Via Grok dagli app store di Apple e Google, la richiesta degli attivisti
Raspberry Pi, nuova scheda con 8 GB di RAM per i modelli AI

Raspberry Pi, nuova scheda con 8 GB di RAM per i modelli AI
Grok

Grok "spoglia" la madre di un figlio di Musk: lei fa causa a X
Meloni diventa anime: AI e politica si incontrano a Tokyo

Meloni diventa anime: AI e politica si incontrano a Tokyo
Via Grok dagli app store di Apple e Google, la richiesta degli attivisti

Via Grok dagli app store di Apple e Google, la richiesta degli attivisti
Raspberry Pi, nuova scheda con 8 GB di RAM per i modelli AI

Raspberry Pi, nuova scheda con 8 GB di RAM per i modelli AI
Grok

Grok "spoglia" la madre di un figlio di Musk: lei fa causa a X
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
16 gen 2026
Link copiato negli appunti