Il CEO di Ryanair a gamba tesa su Elon Musk e Starlink

Nei giorni scorsi, il CEO di Ryanair ha spiegato perché sugli aerei della compagnia low cost non vedremo mai integrata la connessione satellitare di Starlink: comporterebbe una spesa extra che finirebbe col pesare sul costo dei biglietti, per ragioni tecniche ed economiche. Dopo nemmeno 48 ore, Michael O’Leary è tornato sul tema, dicendo la sua a proposito di Elon Musk senza usare giri di parole.

Elon Musk nel mirino del CEO di Ryanair

Intervistato dalla trasmissione Newstalk (lo spezzone è su TikTok), si lascia andare a uno sfogo nei confronti del numero uno di SpaceX. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

Francamente, non porrei alcuna attenzione a ciò che Elon Musk riversa su quel pozzo nero chiamato X. È l’individuo che ha sostenuto l’elezione di Donald Trump. Non porrei attenzione a qualsiasi cosa dica Elon Musk. È un idiota. Molto ricco, ma pur sempre un idiota.

Ha anche aggiunto di essere troppo vecchio per i social, ribadendo il concetto.

Non ho alcun account sui social media. Fortunatamente, sono troppo vecchio per essere coinvolto in quel pozzo nero che sono i social media.

Niente Wi-Fi con Starlink sui voli low cost

Per chi ha perso la puntata precedente, O’Leary ha dichiarato che la flotta Ryanair non offrirà mai la connettività satellitare di Starlink perché comporterebbe una spesa annuale pari a circa 200-250 milioni di dollari. La compagnia afferma di non poterne sostenere il costo e i passeggeri nemmeno, considerando che si tratta di voli solitamente brevi, durante i quali l’accesso a internet non è ritenuto essenziale.