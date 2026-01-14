 Perché Ryanair non avrà mai Starlink sui suoi voli
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Perché Ryanair non avrà mai Starlink sui suoi voli

Ryanair esclude Starlink sui suoi aerei: antenne, consumo extra di carburante e biglietti più cari che di certo non piacciono ai passeggeri.
Perché Ryanair non avrà mai Starlink sui suoi voli
Telecomunicazioni
Ryanair esclude Starlink sui suoi aerei: antenne, consumo extra di carburante e biglietti più cari che di certo non piacciono ai passeggeri.
Ryanair

Lufthansa è l’ultima compagnia ad aver annunciato l’intenzione di portare la connettività satellitare di Starlink a bordo dei propri aerei, seguendo l’esempio di Air France e Hawaiian Airlines. Un servizio premium, che può tornare utile a chi vuol collegarsi a internet durante il viaggio per lavorare, comunicare (si spera a bassa voce), navigare o guardare un contenuto in streaming. Una flotta su cui invece sicuramente non vedremo l’integrazione della tecnologia è quella di Ryanair.

Il suo numero uno lo esclude categoricamente e il motivo è presto detto: comporterebbe l’installazione di un’antenna dedicata sull’esterno dei velivoli e avrebbe un impatto non indifferente sul prezzo dei biglietti, dovuto al maggior consumo di carburante. Riportiamo di seguito le parole di Michael O’Leary, CEO della compagnia, affidate a Reuters.

Bisogna installare un’antenna sulla fusoliera, comporta il 2% di consumo aggiuntivo del carburante a causa del peso e della resistenza aerodinamica. Non crediamo che i nostri passeggeri siano disposti a pagare per il Wi-Fi per un volo medio di un’ora.

Per la loro stessa natura a corto raggio, i voli low cost di Ryanair costringono ad attese mai troppo lunghe. Comprometterne l’economicità per offrire una connessione Wi-Fi non sembra una buona idea, i clienti non la sfrutterebbero comunque come avverrebbe, ad esempio, durante un viaggio transcontinentale.

La compagnia irlandese è finita di recente al centro di una discussione a causa della scelta di obbligare all’utilizzo delle carte d’imbarco digitali, prevedendo però alcune eccezioni nelle quali è ancora possibile esibire quelle cartacee.

Tornando a Starlink, la costellazione di satelliti controllata da SpaceX di Elon Musk potrebbe riabilitare l’accesso a internet in Iran. Il paese è offline da giorni, a causa di una decisione presa dalle autorità come misura di repressione delle proteste contro il regime e per la crisi economica.

Fonte: Reuters

Pubblicato il 14 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Trump chiederà a Musk di attivare Starlink in Iran?

Trump chiederà a Musk di attivare Starlink in Iran?
Starlink potrà lanciare altri 7.500 satelliti Starlink

Starlink potrà lanciare altri 7.500 satelliti Starlink
Saily eSIM: il primo passo per pianificare un viaggio senza stress a poco prezzo

Saily eSIM: il primo passo per pianificare un viaggio senza stress a poco prezzo
Kena Mobile, fino a 200 GB in 5G a 5,99€ al mese: inizia il 2026 risparmiando

Kena Mobile, fino a 200 GB in 5G a 5,99€ al mese: inizia il 2026 risparmiando
Trump chiederà a Musk di attivare Starlink in Iran?

Trump chiederà a Musk di attivare Starlink in Iran?
Starlink potrà lanciare altri 7.500 satelliti Starlink

Starlink potrà lanciare altri 7.500 satelliti Starlink
Saily eSIM: il primo passo per pianificare un viaggio senza stress a poco prezzo

Saily eSIM: il primo passo per pianificare un viaggio senza stress a poco prezzo
Kena Mobile, fino a 200 GB in 5G a 5,99€ al mese: inizia il 2026 risparmiando

Kena Mobile, fino a 200 GB in 5G a 5,99€ al mese: inizia il 2026 risparmiando
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
14 gen 2026
Link copiato negli appunti