Ryanair: solo app da oggi, ma ci sono eccezioni

A partire da oggi, chi sceglie di volare con Ryanair dovrà utilizzare la carta di imbarco digitale che sarà accessibile tramite app dopo aver effettuato il check-in online. La compagnia aerea irlandese ha tuttavia previsto alcune eccezioni, quindi i passeggeri potranno evitare la commissione di 55 euro in aeroporto. Il CEO Michael O’Leary ha inoltre confermato che ci sarà “un po’ di tolleranza”.

Nuove regole dal 12 novembre

L’eliminazione della carta di imbarco stampata era stata annunciata a febbraio e la novità doveva partire da maggio. Ryanair ha successivamente deciso di posticipare la scadenza al 12 novembre. La compagnia aerea ha spiegato che la versione digitale permetterà di ridurre i costi e mantenere basse le tariffe, fornire maggiori informazioni tramite app e ridurre il consumo di carta (oltre 300 tonnellate all’anno).

Il CEO ha dichiarato che quasi il 100% dei passeggeri possiede uno smartphone e quasi l’80% di essi usa già la carta di imbarco digitale. Dopo aver effettuato il check-in online o tramite app, la carta apparirà nell’app. La decisione “forzata” può tuttavia creare confusione.

Alcuni aeroporti, come quelli in Marocco e Albania, non accettano la carta digitale. Se lo smartphone o il tablet è scarico oppure viene smarrito/rubato, i passeggeri riceveranno la versione cartacea gratuitamente in aeroporto. Quest’ultima eccezione è valida anche per chi non possiede uno smartphone o un tablet (ad esempio le persone più anziane).

Il CEO di Ryanair ha comunque garantito che le carte stampate verranno accettate per tutto il periodo invernale. I passeggeri sperano però di non trovare qualche addetto pignolo. I dipendenti della compagnia aerea ricevono un bonus per ogni bagaglio a mano fuori misura scoperto ai controlli.