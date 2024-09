Anche Air France offre il Wi-Fi gratuito con Starlink

Dopo Qatar Airways e United Airlines, è la volta di Air France. La compagnia aerea di bandiera francese, infatti, ha

appena annunciato la sua decisione di implementare i servizi a banda larga Starlink di SpaceX su tutta la sua flotta a partire dalla prossima estate.

Wi-Fi gratis su Air France con Starlink

Questa mossa segue l’esempio di altre importanti compagnie aeree, come United Airlines, che ha già dichiarato l’intenzione di offrire il Wi-Fi gratuito in volo a tutti i passeggeri. Air France, con i suoi oltre 200 aeromobili principalmente Airbus a lungo raggio e regionali, si prepara a rivoluzionare l’esperienza di connettività a bordo per i suoi clienti.

L’adozione di Starlink rappresenta un cambio di rotta per Air France, che attualmente si affida a fornitori di connettività di bordo come Anuvu, Intelsat e Panasonic Avionics, i quali utilizzano satelliti in orbita geostazionaria (GEO). La costellazione Starlink, invece, si basa su satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), che orbitano molto più vicino alla Terra rispetto ai satelliti GEO.

Questa prossimità consente una connettività ad altissima velocità e bassa latenza, paragonabile a quella terrestre, permettendo ai passeggeri di godere di esperienze online avanzate, come giocare ai videogiochi online, guardare la TV in streaming e accedere ad altri servizi che richiedono una connessione stabile e veloce.

La concorrenza nel settore della connettività aerea

Nonostante i vantaggi offerti da Starlink, Air France ha evidenziato che la connettività potrebbe essere limitata quando si vola su alcuni Paesi, senza però fornire ulteriori dettagli. Inoltre, i fornitori di connettività attualmente utilizzati dalla compagnia aerea si stanno orientando verso servizi multi-orbitali per far fronte alla crescente concorrenza di Starlink, acquistando anche capacità LEO dalla costellazione OneWeb di Eutelsat. Tuttavia, i problemi con le stazioni di terra hanno ritardato il lancio dei servizi globali OneWeb di circa un anno, mentre Eutelsat prevede ora il lancio per la primavera.

L’adozione di Starlink nel settore aereo

Air France non è l’unica compagnia aerea ad aver scelto la connettività Starlink. Hawaiian Airlines, ora di proprietà di Alaska Airlines, ha recentemente iniziato a fornire il Wi-Fi Starlink sulla maggior parte della sua flotta transpacifica, quasi due anni e mezzo dopo essere stata la prima grande compagnia aerea ad annunciare una partnership con SpaceX.

Inoltre, United Airlines ha annunciato l’intenzione di iniziare il prossimo anno la transizione dalla connettività geostazionaria offerta da Panasonic, Intelsat, Thales e Viasat a Starlink per gli oltre 1.000 aerei della sua flotta.