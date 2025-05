HarmonyOS per PC è ufficiale, l'alternativa di Huawei a Windows

Finalmente ci siamo: HUAWEI ha tolto i veli alla versione per PC di HarmonyOS, il suo sistema operativo proprietario. Una mossa che non sorprende, vista la strategia di diversificazione intrapresa dall’azienda cinese dopo il “divorzio” da Google. Ma la vera domanda è: riuscirà HarmonyOS a farsi largo in un mercato dominato da colossi come Windows e macOS?

HarmonyOS fa il suo debutto sui PC: la risposta di HUAWEI a Windows e macOS

Partiamo da un dato di fatto: HarmonyOS non è un progetto nato per caso. Aspira a creare un ecosistema di dispositivi interconnessi e autonomi rispetto ad Android. Smartphone, tablet, smartwatch e ora anche PC: l’obiettivo di Huawei è chiaro, offrire un’esperienza integrata. Ma cosa rende HarmonyOS per PC degno di nota? Secondo HUAWEI, il sistema si regge su tre pilastri:

Un cuore pulsante fatto di tecnologie proprietarie, come il kernel, il motore grafico Ark e l’architettura di sicurezza StarShield.

Un ricco parco applicazioni, con oltre 150 app esclusive per PC e più di 2000 compatibili.

Un’interfaccia studiata per offrire fluidità e una gestione ottimale delle finestre.

HarmonyOS per PC non si fa mancare nulla nemmeno sul fronte della compatibilità: il sistema riconosce oltre 1000 dispositivi esterni, dai classici mouse e tastiere fino a scanner e tavolette grafiche. Tutto certificato per funzionare senza intoppi.

E la sicurezza? Anche qui HUAWEI ha le idee chiare, con l’architettura StarShield a proteggere il sistema e la funzione Nearlink che permette di rintracciare il PC anche da spento o cancellare i dati da remoto in caso di furto. Ma la vera forza di HarmonyOS sta nella sua anima “collaborativa”. Grazie a un sofisticato sistema di interconnessione, sarà possibile condividere tastiera e mouse tra più dispositivi, spostare le attività da uno schermo all’altro e scambiare file in un lampo con HUAWEI Sharing.

Una scelta obbligata, ma ambiziosa

Per HUAWEI, sviluppare un proprio sistema operativo non è stato un capriccio, ma una necessità dettata dalle restrizioni imposte dal governo USA. Tagliata fuori dai servizi Google, l’azienda ha dovuto rimboccarsi le maniche e trovare una strada alternativa. E HarmonyOS per PC è solo l’ultimo tassello di questa strategia: un modo per rafforzare il proprio ecosistema e renderlo sempre più indipendente da influenze esterne.

Ma non sarà una passeggiata. Per imporsi come una valida alternativa a Windows e macOS, HarmonyOS dovrà convincere gli sviluppatori a investire sulla piattaforma e gli utenti a fare il grande salto. Un’impresa non da poco, che richiederà tempo, risorse e una buona dose di fortuna.