United Airlines: Wi-Fi gratuito con Starlink nel 2025

United Airlines ha annunciato la sottoscrizione di un accordo commerciale con SpaceX per offrire ai passeggeri la connettività Wi-Fi gratuita tramite Starlink. Il servizio sarà disponibile entro il 2025. Per l’azienda di Elon Musk si tratta di un importante risultato. I test effettuati con compagnie aeree minori durante il 2022 hanno confermato la qualità di Starlink Aviation.

Streaming, gaming e produttività in volo

I test del servizio sono iniziati nel 2022 con la collaborazione di JSX e Hawaiian Airlines. Altre compagnie aeree hanno successivamente annunciato l’arrivo della connettività satellitare, tra cui WestJet, Qatar Airways e Air New Zealand. Considerando però la dimensione della flotta e il numero di passeggeri, quallo con United Airlines è sicuramente l’accordo più importante sottoscritto da SpaceX.

Starlink Aviation permette di raggiungere una velocità di 220 Mbps in download con una latenza inferiore a 100 millisecondi. Come specifica United Airlines nel comunicato stampa, i passeggeri potranno accedere a live TV, servizi di streaming, social media, shopping, gaming e servizi di produttività su oltre 1.000 aerei (flotte principale e regionale) a partire dal 2025 e senza pagare nulla.

SpaceX garantisce una copertura globale, anche su oceani e regioni polari. I passeggeri potranno usare i dispositivi personali e gli schermi installati sul retro dei sedili (16 pollici in classe business, 13 pollici in prima classe e 10 pollici in classe economy). Attualmente, Starlink Aviation è disponibile su Airbus A321neo e A330. In futuro verrà aggiunto il supporto per altri aerei, molti dei quali usati da United Arilines, tra cui Airbus A220/A320/A350 e Boeing 737-800/757/787/777.

Con la recente missione Polaris Dawn, SpaceX ha dimostrato che la connettività Starlink funziona anche nello spazio. Gli astronauti a bordo della navicella Crew Dragon Resilience hanno effettuato una videochiamata di 40 minuti senza interruzioni durante l’accensione dei motori.