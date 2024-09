Polaris Dawn: streaming della passeggiata spaziale

Dopo aver raggiunto l’altitudine record di 1.400 Km, i motori Draco hanno portato la navicella Crew Dragon Resilience ad un’altitudine di 737 Km in previsione del secondo importante obiettivo della missione Polaris Dawn. Due membri dell’equipaggio usciranno all’esterno per la prima passeggiata spaziale effettuata da astronauti privati (non della NASA o di Roscosmos).

EVA in diretta streaming

La passeggiata spaziale, nota anche come EVA (extravehicular activity), doveva essere effettuata alle ore 2:23 della Florida (le 8:23 in Italia). SpaceX ha successivamente comunicato che l’attività extraveicolare inizierà alle ore 5:58 (le 11:58 in Italia). Lo storico evento potrà essere seguito in diretta streaming sull’account X dell’azienda di Elon Musk, sull’app X TV o su YouTube (ci sono vari canali di terze parti) a partire dalle ore 4:55 (le 10:55 in Italia).

La passeggiata spaziale verrà effettuata da Jared Isaacman (comandante e finanziatore della missione) e Sarah Gillis (specialista della missione). Non sarà però una EVA come quelle della Stazione Spaziale Internazionale. I due astronauti usciranno parzialmente dal “naso” della navicella, rimanendo attaccati ad un “mobility aid” denominato Skywalker per circa 15 minuti. Prima toccherà a Isaacman e successivamente a Gillis. Entrambi eseguiranno una serie di test di mobilità nella nuova tuta spaziale.

La Crew Dragon Resilience non ha un airlock che consente di compensare la differenza di pressione. Tutti i membri dell’equipaggio saranno quindi esposti al vuoto dello spazio. La pressione interna diminuirà lentamente prima di aprire il portello e aumenterà dopo la chiusura. L’intera operazione durerà circa due ore.