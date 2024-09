Polaris Dawn: raggiunti i 1.400 Km di altitudine

Dopo il lancio avvenuto ieri mattina, la navicella Crew Dragon Resilience ha raggiunto i 1.400 Km di altitudine, stabilendo un nuovo record a distanza di oltre 50 anni dal programma Apollo. Su X è stato pubblicato il resoconto del primo giorno in orbita e descritto le prossime fasi della missione Polaris Dawn.

La missione prevede quattro obiettivi principali. Il primo è stato raggiunto questa mattina. Come si può vedere nel video pubblicato da SpaceX, i motori Draco sono stati accesi e hanno spinto la navicella fino all’altitudine di 1.400 Km. Un altro video permette di vedere la Terra da questa altitudine.

Polaris Dawn and Dragon at 1,400 km above Earth – the farthest humans have traveled since the Apollo program over 50 years ago pic.twitter.com/rRDeD1dY1e

— SpaceX (@SpaceX) September 11, 2024