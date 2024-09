Missione Polaris Dawn: diretta streaming del lancio (update)

Dopo un notevole ritardo rispetto alla data prevista (fine 2022) a causa di vari problemi (incluse le condizioni meteo sfavorevoli) è finalmente arrivato il giorno del lancio. Il razzo Falcon 9 partirà alle ore 3:38 locali (le 9:38 in Italia) dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida. Durante la missione Polaris Dawn verrà effettuata la prima passeggiata spaziale da parte di civili (non astronauti della NASA o di Roscosmos).

Diretta streaming del lancio

La missione doveva iniziare il 27 agosto, ma è stata posticipata al giorno successivo dopo il rilevamento di una perdita di elio. Le opportunità di lancio sono state quindi cancellate perché erano previste condizioni meteo sfavorevoli per il giorno del rientro (la Crew Dragon Resilience orbiterà intorno alla Terra senza attracco alla Stazione Spaziale Internazionale).

I quattro membri dell’equipaggio (Jared Isaacman, Scott Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon) sono già a bordo della navicella spaziale. Durante la missione che durerà 5 giorni verrà raggiunta un’altitudine record di 1.400 Km. Quando la Crew Dragon si troverà a circa 700 Km di altitudine, Jared Isaacman e Sarah Gillis usciranno nello spazio per una EVA (Extravehicular Activity).

Verranno inoltre eseguiti 36 esperimenti e testata per la prima volta la comunicazione laser satellitare. A bordo della navicella è stato installato un router Starlink che consentirà la diretta streaming della passeggiata spaziale.

La diretta streaming del lancio può essere seguita su X, con l’app X TV o su YouTube.

Aggiornamento: a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, il lancio è stato posticipato alle ore 5:23 (le 11:23 in Italia).