Missione Polaris Dawn: lancio previsto il 27 agosto

Con un notevole ritardo rispetto alla data prevista (fine 2022) è stato finalmente comunicato il giorno del lancio del razzo Falcon 9 per la missione Polaris Dawn. Il 27 agosto alle ore 3:38 (le 9:38 in Italia), quattro astronauti provati saranno a bordo della navicella Dragon Resilience di SpaceX, già usata per le missioni Crew-1 e Inspiration4. Gli obiettivi della missione sono piuttosto importanti.

Passeggiata spaziale a 700 Km dalla Terra

La missione è la prima delle tre previste dal programma Polaris. I membri dell’equipaggio sono Jared Isaacman (comandante), Scott Poteet (pilota), Sarah Gillis (specialista di missione) e Anna Menon (ufficiale medico). Gli ultimi due sono dipendenti di SpaceX. Il finanziatore è Isaacman (fondatore di Shift4 Payments), lo stesso della missione Inspiration4.

Polaris Dawn è stata posticipata più volte a causa di problemi tecnici rilevati durante i test di comunicazione laser tra i satelliti Starlink, dei ritardi nella progettazione delle tute spaziali e dell’esplosione del razzo Falcon 9. La durata della missione è 5 giorni.

La navicella Crew Dragon Resilience raggiungerà un’orbita altamente ellittica fino a circa 1.400 Km di altitudine. A circa 700 Km di altitudine è prevista una EVA (Extravehicular Activity), la prima in assoluto per una missione commerciale (non finanziata dalla NASA). La passeggiata spaziale di Jared Isaacman e Sarah Gillis verrà trasmessa in diretta streaming su X (come il lancio), grazie alla connessione satellitare Starlink.

Tutti gli astronauti indosseranno le nuove tute, presentate il 4 maggio, che verranno utilizzate sulla Luna e su Marte. La navicella non ha un airlock, quindi è prevista la depressurizzazione completa. Durante la missione verranno inoltre effettuati 36 esperimenti scientifici. La seconda missione del programma Polaris prevede ancora l’uso del razzo Falcon 9, mentre per la terza verrà utilizzato lo Starship.