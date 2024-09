Elon Musk annuncia la disponibilità dell'app X TV

Elon Musk ha comunicato la disponibilità dell’app X TV. La versione beta può essere scaricata dal Play Store per smart TV con Google TV, LG Content Store per smart TV con webOS e Amazon appstore per Fire TV (non ancora in Italia). In futuro verrà rilasciata la versione compatibile con altre piattaforme, tra cui Apple TV.

App per video e live streaming

Elon Musk aveva promesso l’arrivo dell’app oltre un anno fa. All’inizio di marzo aveva scritto “Coming soon” in un post sul social network. Ora l’app è finalmente disponibile in versione beta.

Beta version of 𝕏 TV is out https://t.co/taODqsMECS — Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2024

Questa è la descrizione che si può leggere nella pagina di X TV:

L’app X è la piazza digitale globale per tutti sulla tua TV! Scopri un nuovo modo di vivere il mondo di X, poiché ti portiamo contenuti unici e coinvolgenti direttamente nel tuo salotto.

X TV consente la riproduzione su grande schermo dei video in differita e in diretta, come i lanci dei razzi Falcon 9, Falcon Heavy e Starship. I live streaming di SpaceX non sono infatti più disponibili su YouTube (che ora diventa il principale concorrente).

L’interfaccia è proprio simile a quella di YouTube con una visualizzazione a griglia delle anteprime. In alto a sinistra c’è l’icona del profilo (è necessario effettuare il login con un account X), mentre lungo il bordo laterale ci sono i pulsanti per ricerca, home, account e impostazioni.

Durante la riproduzione del video si vedono (in basso) i pulsanti per play/pausa, canale, like, bookmark, impostazioni e commenti.

Rimanendo in tema, X ha annunciato la funzionalità di modifica dei messaggi diretti (al momento solo su iOS). È possibile modificare qualsiasi messaggio, ma c’è un limite di 5 modifiche per singolo messaggio.