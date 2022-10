Starlink Aviation: velocità fino a 350 Mbps in aereo

Elon Musk aveva promesso la disponibilità di Starlink su camper, navi e aerei. L’accesso al servizio su camper e navi è stato annunciato a maggio e luglio. Ora SpaceX ha comunicato che la connettività satellitare sarà disponibile anche su alcuni aerei. Le compagnie possono ordinare il kit di installazione, ma le consegne inizieranno a metà 2023.

SpaceX aveva avviato i test del nuovo servizio in mobilità sugli aerei di JSX e Hawaiian Airlines. Ora sono state ufficialmente aperte le prenotazioni per tutti. Le compagnie aeree che vogliono offrire una connettività a banda larga ai loro clienti devono versare un anticipo di 5.000 dollari. Successivamente verranno contattate per concordare tempi e modalità di consegna (non prima di metà 2023).

With Starlink, passengers will be able to access high-speed, low-latency internet from the moment they walk on their plane → https://t.co/bcn8jvpKgi pic.twitter.com/mDDQou1ZA3

— SpaceX (@SpaceX) October 19, 2022