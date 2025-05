Mouse wireless Logitech compatto e silenzioso: prezzo bassissimo con l'offerta Amazon

Logitech M220 Silent è un mouse wireless preciso e silenzioso ideale da utilizzare in ogni situazione, anche negli ambienti più tranquilli. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 11,39 euro grazie alle offerte per la Tech Week: una splendida occasione per una periferica da avere sempre con te.

Questo mouse è capace di offrire una riduzione del rumore di oltre il 90% rispetto alla concorrenza: potrai lavorare, studiare o navigare in totale tranquillità senza “disturbare” con il clic. Ideale dunque per ambienti condivisi come uffici o biblioteche, ma anche a casa se non ami il rumore della periferica.

Potrai contare su una connessione stabile fino a 10 metri di distanza grazie al ricevitore USB Plug-and-Forget che ti basterà inserire nel tuo computer per essere subito operativo senza bisogno di installazioni. Dotato di un sensore dal tracciamento ottico avanzato, avrai movimenti fluidi e precisi su quasi tutte le superfici.

Altra caratteristica saliente è la durata della batteria con un’autonomia che arriva fino a 18 mesi e che ti farà dire addio ai ricambi frequenti: inclusa nella confezione troverai la batteria AAA per iniziare subito.

Dal design ergonomico e compatto, è compatibile con qualsiasi sistema operativo adattandosi a qualsiasi dispositivo e ambiente di lavoro. Acquistalo adesso in offerta su Amazon a soli 11,39 euro.