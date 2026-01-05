CES 2026: AI in tutti gli elettrodomestici di Samsung

Durante l’evento First Look organizzato al CES 2026 di Las Vegas, Samsung ha svelato la nuova visione “Companion to AI Living”. Il termine indica l’integrazione dell’intelligenza artificiale in tutti gli elettrodomestici per offrire un’esperienza AI completa durante le attività giornaliere. Questi compagni AI saranno disponibili in numerosi prodotti nel corso dei prossimi mesi.

AI per intrattenimento, casa e cura

Samsung integrerà ovviamente le funzionalità AI nelle smart TV, a partire dai nuovi modelli con tecnologia Micro RGB. Al CES 2026 è stata mostrata la prima TV Micro RGB al mondo con diagonale da 130 pollici. L’intelligenza artificiale viene sfruttata per un controllo preciso dei colori RGB (rosso, verde e blu) tramite AI Engine Pro.

La tecnologia Vision AI Companion (VAC) permette di ottenere suggerimenti su cosa guardare o ascoltare, trovare ricette e ricevere informazioni, utilizzando i comandi vocali in linguaggio naturale. Altre funzionalità specifiche sono AI Soccer Mode Pro (modifica immagini e suono per simulare l’effetto stadio) e AI Sound Controller Pro (modifica le tracce audio, ad esempio per aumentare il volume della telecronaca o ridurre il rumore di fondo).

L’intelligenza artificiale verrà profondamente integrata anche nei dispositivi SmartThings. I nuovi frigoriferi Family Hub sfruttano una versione aggiornata di AI Vision basata su Google Gemini che permette di riconoscere il cibo tramite la videocamera interna. Il frigorifero può quindi suggerire una ricetta in base agli ingredienti presenti al suo interno e mostrare un video sullo schermo.

La porta del frigorifero può essere aperta o chiusa solo toccando la parte esterna (senza tirare o spingere) oppure tramite comandi vocali. La funzionalità è molto utile quando le mani sono sporche. Ampio uso dell’AI anche per forni, lavatrici, asciugatrici e robot aspirapolvere.

Samsung ha infine mostrato funzionalità per la cura personale (salute) che sfruttano l’AI come assistente. Smartphone, indossabili e elettrodomestici possono ad esempio suggerire ricette in base allo stato di salute ed esercizi fisici. Tutti i dati sono protetti da Samsung Knox.