CES 2026: nuove TV Micro RGB anche per Samsung

Samsung punta sulla tecnologia Micro RGB che utilizza LED rossi, verdi e blu inferiori a 100 μm, già integrata in un modello lanciato quest’anno, anticipando l’arrivo di nuove TV che saranno presentate al CES 2026 di Las Vegas. Sono sei i formati previsti, con diagonali da 55, 65, 75, 85, 100 e 115 pollici.

Da Samsung, nuove TV con pannelli Micro RGB

Stando a quanto si legge nel comunicato stampa ufficiale, a livello di dotazione tecnica, saranno presenti il Micro RGB AI Engine Pro con chipset di nuova generazione, Micro RGB Color Booster Pro e Micro RGB HDR Pro per colori vividi e dettagli realistici fotogramma per fotogramma e Micro RGB Precision Color 100 (certificato VDE) per il 100% dello spazio colore BT.2020 e tonalità iper-realistiche. L’intelligenza artificiale entra in gioco con Vision AI Companion aggiornato che combina modelli linguistici avanzati a interazioni naturali tramite Bixby e suggerimenti proattivi, accesso a funzioni e app come Live Translate e Generative Wallpaper.

Tutto questo senza dimenticare Glare Free per ridurre i riflessi e mantenere chiarezza e contrasto in ogni condizione di illuminazione oltre a impostazioni audio avanzate come Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, Q-Symphony ed Eclipsa Audio. Queste le parole di Hun Lee, Executive Vice President di Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics.

Grazie alle tecnologie più avanzate di Samsung, il nostro portfolio Micro RGB riproduce colori e dettagli con una tale chiarezza da rendere film, contenuti sportivi e programmi TV ancora più espressivi e coinvolgenti. Con l’ampliamento della gamma 2026, inauguriamo una nuova categoria premium, adatta a tutti gli spazi abitativi di oggi, senza compromessi sugli standard più elevati di qualità dell’immagine.

La tecnologia Micro RGB sembra destinata a diventare il nuovo standard di riferimento del mercato TV, almeno stando a quanto si apprende dai comunicati di questi giorni. Tra coloro che hanno scelto di puntare in questa direzione c’è anche LG, con la sua gamma 2026 attesa proprio al CES di Las Vegas.