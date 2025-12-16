Il futuro delle TV secondo LG: Micro RGB debutta al CES 2026

Dimenticate i pannelli OLED, stanno arrivando quelli con tecnologia Micro RGB: sarà questo il nuovo trend del mercato TV? LG è pronta a scommetterci, anticipando la presentazione di una nuova gamma (Micro RGB evo) che sarà presentata ufficialmente all’evento CES 2026.

Nuove TV a CES 2026: LG Micro RGB evo

Stando al comunicato ufficiale, fa leva sulla precisione di un OLED per controllare la retroilluminazione di ogni singolo punto, generando però una luce con qualsiasi tonalità anziché esclusivamente bianca. A gestire l’operazione è il nuovo processore Dual AI Engine-based Alpha 11 di terza generazione con funzionalità Dual Super Upscaling per processare simultaneamente due tipologie di upscaling con intelligenza artificiale. Ne risultano immagini naturali, bilanciate con una fedeltà senza compromessi.

La potenza di calcolo in dotazione permette inoltre a RGB Primary Color Ultra di coprire il 100% dello spazio colore BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB, mentre Micro Dimming Ultra consente di arrivare a contrasti molto elevati. Di seguito le parole di Park Hyoung-sei, presidente di LG Media Entertainment Solution Company.

Raggiungere la massima fedeltà visiva è l’obiettivo di qualsiasi display e, con LG Micro RGB evo, abbiamo raggiunto un traguardo precedentemente ritenuto impossibile per questa categoria. Questo lancio segna l’evoluzione dei TV RGB, ridefinendo gli standard del settore per offrire prestazioni senza compromessi ai clienti che richiedono un’eccezionale accuratezza del colore.

Lato software c’è la piattaforma webOS con funzionalità come Voice ID, AI Picture/Sound Wizard, una schermata principale personalizzata, AI Concierge aggiornato, AI Chatbot e AI Search. Con tutta probabilità, ci sarà anche Copilot, che qualcuno sta già vedendo comparire automaticamente sui televisori del marchio, senza possibilità di rimozione.

Appuntamento dunque tra i padiglioni del CES 2026 a Las Vegas, dal 6 al 9 gennaio, dove andrà in scena la presentazione vera e propria. Per ora sappiamo che il modello MRGB95 della gamma LG Micro RGB evo sarà proposto nei formati da 75, 86 e 100 pollici. Insomma, non per tutti i salotti.