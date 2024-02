Cessione del Quinto: liquidazione a 48 ore dalla firma con Dynamica Retail

Sei alla ricerca di un intermediario finanziario serio specializzato nell’erogazione di prestiti non finalizzati tramite cessione del quinto dello stipendio? Ti segnaliamo allora Dynamica Retail, punto di riferimento in Italia per velocità, semplicità e affidabilità.

Sul sito ufficiale è possibile calcolare un preventivo in pochi minuti, ottenendo un preventivo personale senza impegno. E qualora la cessione del quinto non sia sufficiente per le proprie esigenze, è possibile richiedere il prestito sotto forma di delega di pagamento per ottenere un importo maggiore.

Perché richiedere un finanziamento con Dynamica Retail

I principali punti di forza di Dynamica Retail sono velocità, semplicità e affidabilità. Per quanto riguarda il primo elemento, ad oggi è l’intermediario finanziario più veloce del mercato: la delibera della pratica avviene entro 24 ore dalla richiesta, mentre la liquidazione entro 48 ore dalla firma.

Rispetto alla concorrenza si distingue inoltre anche per la facilità con cui completare la pratica. La documentazione richiesta per il prestito è facile da reperire, in più il personale di Dynamica Retail è pronto a fornire il proprio supporto in qualsiasi momento tramite chat, e-mail, numero verde e WhatsApp.

Un altro motivo per cui richiedere un finanziamento con loro è l’affidabilità dimostrata nel corso degli anni, durante i quali migliaia di clienti sono riusciti a realizzare i propri sogni. A dimostrazione di ciò vi è l’eccellente grado di soddisfazione raggiunto tra gli utenti.

Il modulo per il calcolo del preventivo disponibile sul sito ufficiale è gratuito e senza impegno. Per la domanda è sufficiente indicare la tipologia di utente, la forma di finanziamento a cui si è interessati, la data di nascita, quella di assunzione e il netto mensile.

