Ciak sulla ISS: il primo film girato nello spazio sarà russo

Classe 1984, l'attrice Yulia Peresild (nell'immagine di apertura) approda oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale in compagnia del regista Klim Shipenko. Il duo, affiancato nel viaggio d'andata dall'astronauta Anton Ahkaplerov, a bordo realizzerà alcune sequenze di quello che a tutti gli effetti diventerà il primo film girato nello spazio.

Challenge, è questo il titolo della pellicola. Quanto finora svelato della trama parla della missione affidata a un chirurgo, chiamato a viaggiare a oltre 400 chilometri dal suolo per salvare un membro dell'equipaggio affetto da una patologia cardiaca.

La fase di addestramento necessaria per affrontare il viaggio e le riprese è durata circa quattro mesi ed è stata ospitata presso il cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. Come si può vedere nel filmato qui sotto, sono state condotte sessioni anche a bordo di uno speciale aereo che, raggiungendo quota e scendendo in picchiata, simula la totale assenza di gravità per circa 20 secondi.

Peresild, Shipenko e Ahkaplerov raggiungono la ISS con il volo Soyuz MS-19. Rimarranno in orbita per 12 giorni, poi l'attrice e il regista rientreranno sulla Terra.

La Russia gioca dunque d'anticipo e batte sul tempo gli Stati Uniti. Anche a Hollywood c'è chi ha pensato a un progetto del tutto simile, con protagonista Tom Cruise. L'annuncio è giunto direttamente dall'ex amministratore della NASA, Jim Bridenstine, nel maggio 2020. Da allora non sono stati resi noti aggiornamenti in merito all'iniziativa.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020